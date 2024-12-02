Все необходимое в зону СВО: глава Сахалинской области передал крупную партию техники

Стоит отметить, что регион организовал всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям с первого дня проведения специальной военной операции — это была инициатива губернатора. Налажены не только регулярные поставки полезных грузов с техникой и снаряжением, в регионе также действует проект «Сопричастность», в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.