Все необходимое в зону СВО: глава Сахалинской области передал крупную партию техники

Posted 2 декабря, 07:00
Published 2 декабря, 07:00
Modified 2 декабря, 07:02
Updated 2 декабря, 07:02
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко обсудил вопросы снабжения сахалинских защитников с командованием 68-го армейского корпуса. Он отметил, что регион вносит большой вклад в поддержку армии и участников СВО, и уже неоднократно Сахалинская область отмечалась на федеральном уровне.
В этот раз по просьбе военнослужащих кроме снаряжения и беспилотников были отправлены подавители дронов, которые позволят эффективно бороться с беспилотниками противника.
«Мы слышим каждую просьбу наших бойцов и по согласованию с военным командованием отправляем все необходимое в зону спецоперации. Сахалинские защитники должны быть самыми оснащенными. Передайте нашим воинам пожелания удачи и скорейшего возвращения домой. Ждем с победой! А пока они отстаивают интересы Родины и борются за лучшее будущее для своих семей, мы будем оказывать всевозможную поддержку их родным и близким. Например, сейчас через льготные ипотечные программы и областные меры поддержки помогаем им решать квартирный вопрос», — сказал Валерий Лимаренко.
Отправки грузов с Сахалина в зону спецоперации совершаются на постоянной основе. Совсем недавно на фронт были отправлены дизельные генераторы, новейшие беспилотники и системы для подавления вражеских дронов, внедорожники, мини-экскаваторы и другую технику и снаряжение.
«Сахалинские власти, как всегда, закупили все самое необходимое для наших бойцов. Накануне я говорил с командующим, который находится в зоне СВО. Просили передать вам большое спасибо, Валерий Игоревич. Квадрокоптеры с функцией ночного видения, учебные гранаты для отработки тактических приемов, современные средства связи — без всего этого боевые действия немыслимы. Регулярные поставки техники и оборудования помогают нам приближать победу», — врио командира 68-го армейского корпуса Андрей Гречка.
Стоит отметить, что регион организовал всестороннюю помощь участникам СВО и их семьям с первого дня проведения специальной военной операции — это была инициатива губернатора. Налажены не только регулярные поставки полезных грузов с техникой и снаряжением, в регионе также действует проект «Сопричастность», в рамках которого бойцы, находящиеся на линии соприкосновения, получают адресные посылки от родных и близких.
Те меры, которые предпринимает правительство Сахалинской области, внося значительный вклад в поддержку армии и участников спецоперации, неоднократно отмечались на федеральном уровне. А в 2023 году Министерство обороны РФ вручило региону кубок за взаимодействие с вооруженными силами, губернатор Валерий Лимаренко отмечен медалью «За укрепление боевого содружества».