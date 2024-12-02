Всем по домам: рабочий день сократили из-за снегопада во Владивостоке

Posted 2 декабря, 03:29
Published 2 декабря, 03:29
Modified 2 декабря, 04:02
Updated 2 декабря, 04:02
Глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям отпустить сотрудников домой 2 декабря после 14:00 из-за начавшегося мокрого снега, сообщили в администрации города.
«Прошу по возможности работодателей отпустить сотрудников домой после 14:00, чтобы снизить возможные затруднения на дорогах. В случае выпадения снега к его уборке оперативно готовы приступить 178 единиц дорожной техники. Они будут дежурить круглосуточно», — сообщил Константин Шестаков.
Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры во второй половине дня, и осадки могут перейти в снег, что создаст риск налипания на дорогах.
В связи с этим власти призывают водителей избегать поездок на личных автомобилях. Дорожные службы готовы к уборке снега: 178 единиц техники будут дежурить круглосуточно.
Уроки во второй смене в муниципальных школах сократят. Пешеходам рекомендуется одеваться тепло и быть осторожными на улице.
Во время непогоды горожанам рекомендуют соблюдать осторожность, выезжая на дороги города, также не стоит парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.
Сообщать о проблемах можно по телефону Единой диспетчерской службы 2222-333 или в чат-бот администрации в Telegram.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пошел снег.