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Posted 2 декабря, 03:29

Published 2 декабря, 03:29

Modified 2 декабря, 04:02

Updated 2 декабря, 04:02

Рабочий день рекомендуют закончить в 14:00 из-за снегопада во Владивостоке

Всем по домам: рабочий день сократили из-за снегопада во Владивостоке

2 декабря 2024, 03:29
Фото: 1MI.

Рабочий день рекомендуют закончить в 14:00 из-за снегопада во Владивостоке

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Погода
Глава Владивостока Константин Шестаков советует руководителям отпустить сотрудников по домам после 14:00. Школьников ждут сокращённые уроки во второй смене. Всему виной начинающийся снегопад.

Глава Владивостока Константин Шестаков рекомендовал работодателям отпустить сотрудников домой 2 декабря после 14:00 из-за начавшегося мокрого снега, сообщили в администрации города.

«Прошу по возможности работодателей отпустить сотрудников домой после 14:00, чтобы снизить возможные затруднения на дорогах. В случае выпадения снега к его уборке оперативно готовы приступить 178 единиц дорожной техники. Они будут дежурить круглосуточно», — сообщил Константин Шестаков.

Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры во второй половине дня, и осадки могут перейти в снег, что создаст риск налипания на дорогах.

В связи с этим власти призывают водителей избегать поездок на личных автомобилях. Дорожные службы готовы к уборке снега: 178 единиц техники будут дежурить круглосуточно.

Уроки во второй смене в муниципальных школах сократят. Пешеходам рекомендуется одеваться тепло и быть осторожными на улице.

Во время непогоды горожанам рекомендуют соблюдать осторожность, выезжая на дороги города, также не стоит парковать машины вблизи деревьев, рекламных щитов и неустойчивых конструкций.

Сообщать о проблемах можно по телефону Единой диспетчерской службы 2222-333 или в чат-бот администрации в Telegram.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке пошел снег.

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