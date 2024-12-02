ВТБ Лизинг возобновляет программу льготного лизинга «СИНОТЕХ Финанс»

Posted 2 декабря, 09:14
Published 2 декабря, 09:14
Modified 2 декабря, 09:18
Updated 2 декабря, 09:18
Специальное предложение действует до 31 декабря 2024 года.
Колёсный экскаватор SINOMACH GHT160W доступен в лизинг с учётом скидки по стоимости 9 860 325 рублей. При оформлении техники в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение 7 лет составят 140 699 рублей, а налоговая выгода — более 5 500 000 рублей за весь срок лизинга для компаний на ОСН.* Экскаватор GHT160W разработан для эффективной работы на стройплощадках, коммунальных и инфраструктурных объектах. Компактные размеры и эксплуатационная масса 15 000 кг обеспечивают SINOMACH GHT160W отличную манёвренность и устойчивость.
Гусеничный экскаватор ZG3255LC-9C можно оформить в лизинг с преимуществом более 900 000 рублей по стоимости 12 000 720 рублей. При условии внесения аванса 49% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платёж составит 171 242 рубля. За счёт налоговых преференций компании смогут сэкономить более 6 700 000 рублей.* Экскаватор предназначен для выполнения широкого спектра работ. Модель востребована среди строительных компаний, горнодобывающих предприятий, коммунальных служб и арендных компаний, предоставляющих технику для эксплуатации в сложных условиях.
Размер преимущества в рамках программы льготного лизинга зависит от модели и конфигурации экскаватора. При оформлении техники в лизинг клиенты ВТБ Лизинг имеют возможность выбрать комфортные условия финансирования: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платёж. Компании на общей системе налогообложения могут получить дополнительную выгоду до 40% за счёт налоговых преференций лизинга.
SINOMACH — один из крупнейших в Китае производителей спецтехники для различных отраслей. Техника отличается высокой производительностью, надёжностью, долговечностью. Поставщиком марки SINOMACH является компания «СИНОТЕХ Машинери» — эксклюзивный дилер экскаваторов SINOMACH на территории РФ.
Подать заявку на приобретение в лизинг техники SINOMACH юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.
* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 02.12.2024.