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Posted 2 декабря, 09:14

Published 2 декабря, 09:14

Modified 2 декабря, 09:18

Updated 2 декабря, 09:18

ВТБ Лизинг возобновляет программу льготного лизинга «СИНОТЕХ Финанс»

ВТБ Лизинг возобновляет программу льготного лизинга «СИНОТЕХ Финанс»

2 декабря 2024, 09:14
Фото: ВТБ Лизинг.
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ВТБ Лизинг возобновляет программу льготного лизинга «СИНОТЕХ Финанс» и предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям оформить в лизинг технику SINOMACH со скидкой до 1 899 100 рублей. Условия программы распространяются на гусеничные и колесные экскаваторы.

Специальное предложение действует до 31 декабря 2024 года.

Колёсный экскаватор SINOMACH GHT160W доступен в лизинг с учётом скидки по стоимости 9 860 325 рублей. При оформлении техники в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение 7 лет составят 140 699 рублей, а налоговая выгода — более 5 500 000 рублей за весь срок лизинга для компаний на ОСН.* Экскаватор GHT160W разработан для эффективной работы на стройплощадках, коммунальных и инфраструктурных объектах. Компактные размеры и эксплуатационная масса 15 000 кг обеспечивают SINOMACH GHT160W отличную манёвренность и устойчивость.

Гусеничный экскаватор ZG3255LC-9C можно оформить в лизинг с преимуществом более 900 000 рублей по стоимости 12 000 720 рублей. При условии внесения аванса 49% и сроке лизинга 7 лет ежемесячный платёж составит 171 242 рубля. За счёт налоговых преференций компании смогут сэкономить более 6 700 000 рублей.* Экскаватор предназначен для выполнения широкого спектра работ. Модель востребована среди строительных компаний, горнодобывающих предприятий, коммунальных служб и арендных компаний, предоставляющих технику для эксплуатации в сложных условиях.

Размер преимущества в рамках программы льготного лизинга зависит от модели и конфигурации экскаватора. При оформлении техники в лизинг клиенты ВТБ Лизинг имеют возможность выбрать комфортные условия финансирования: минимальный аванс, минимальное удорожание или минимальный ежемесячный платёж. Компании на общей системе налогообложения могут получить дополнительную выгоду до 40% за счёт налоговых преференций лизинга.

SINOMACH — один из крупнейших в Китае производителей спецтехники для различных отраслей. Техника отличается высокой производительностью, надёжностью, долговечностью. Поставщиком марки SINOMACH является компания «СИНОТЕХ Машинери» — эксклюзивный дилер экскаваторов SINOMACH на территории РФ.

Подать заявку на приобретение в лизинг техники SINOMACH юридические лица и индивидуальные предприниматели могут в режиме онлайн на сайте www.vtb-leasing.ru или по телефону единого контактного центра ВТБ Лизинг: 8 800 551 19 18.

* Указаны предварительные расчёты, предложение не является публичной офертой в соответствии со ст. 437 ГК РФ. Экономия на налогах в размере 40% доступна компаниям на ОСН. Стоимость техники действительна на 02.12.2024.

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