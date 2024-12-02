ВТБ Лизинг возобновляет программу льготного лизинга «СИНОТЕХ Финанс»

Колёсный экскаватор SINOMACH GHT160W доступен в лизинг с учётом скидки по стоимости 9 860 325 рублей. При оформлении техники в финансовую аренду с авансом 49% ежемесячные платежи в течение 7 лет составят 140 699 рублей, а налоговая выгода — более 5 500 000 рублей за весь срок лизинга для компаний на ОСН.* Экскаватор GHT160W разработан для эффективной работы на стройплощадках, коммунальных и инфраструктурных объектах. Компактные размеры и эксплуатационная масса 15 000 кг обеспечивают SINOMACH GHT160W отличную манёвренность и устойчивость.