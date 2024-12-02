Вылетел на «встречку» под фуру: момент аварии попал на камеру во Владивостоке — видео

Posted 2 декабря, 07:08
Published 2 декабря, 07:08
Modified 2 декабря, 07:10
Updated 2 декабря, 07:10
Во Владивостоке произошла авария с участием седана и большегруза, которая попала на камеру. На кадрах виден момент столкновения.
После снегопада легковой автомобиль занесло на скользкой дороге в районе Луговой. Серебристый седан вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.
Инцидент случился 2 декабря. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением из-за гололедицы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о заторах на скользких трассах в Приморском крае.