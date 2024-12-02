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Posted 2 декабря, 07:08

Published 2 декабря, 07:08

Modified 2 декабря, 07:10

Updated 2 декабря, 07:10

Серьезная авария произошла на скользкой улице во Владивостоке

Вылетел на «встречку» под фуру: момент аварии попал на камеру во Владивостоке — видео

2 декабря 2024, 07:08
Фото: Изображение Midjourney.

Серьезная авария произошла на скользкой улице во Владивостоке

Сюжет
Снегопад
Легковушку вынесло на встречную полосу и отбросило в грузовик во Владивостоке. Момент ДТП попал на камеру.

Во Владивостоке произошла авария с участием седана и большегруза, которая попала на камеру. На кадрах виден момент столкновения.

Видео: codd_vl.

После снегопада легковой автомобиль занесло на скользкой дороге в районе Луговой. Серебристый седан вылетел на встречную полосу и врезался в грузовик.

Инцидент случился 2 декабря. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением из-за гололедицы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о заторах на скользких трассах в Приморском крае.

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