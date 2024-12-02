Женщина попала в больницу после подпольной липосакции во Владивостоке

Posted 2 декабря, 14:02
Published 2 декабря, 14:02
Modified 2 декабря, 14:04
Updated 2 декабря, 14:04
В одну из больниц Владивостока в ночь на 2 декабря была экстренно доставлена пациентка с обширными гематомами и кровотечением после неудачной попытки проведения липосакции.
Очевидцы сообщают, что женщина прибыла в медучреждение на носилках скорой помощи, но в тяжелом состоянии. Пациентка призналась медицинскому персоналу, что решилась на процедуру после года наблюдения за «специалистом» в социальных сетях.
Процедура, по словам пострадавшей, проводилась без предварительного медицинского обследования. По предварительным данным — с использованием неустановленных препаратов для анестезии.
Важно отметить, что проведение хирургических вмешательств вне специализированных медицинских учреждений может привести к серьезным осложнениям и представляет прямую угрозу жизни. Несмотря на серьезные осложнения, пострадавшая находится в сознании и может говорить. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.
Подобная деятельность «подпольного коновала» подпадает под действие уголовного кодекса РФ и может квалифицироваться как незаконное осуществление медицинской деятельности. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.