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Posted 2 декабря, 14:02

Published 2 декабря, 14:02

Modified 2 декабря, 14:04

Updated 2 декабря, 14:04

Женщина попала в больницу после подпольной липосакции во Владивостоке

Женщина попала в больницу после подпольной липосакции во Владивостоке

2 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI.
Сюжет
Больница
Жительница Владивостока попала в больницу с сильным кровотечением после нелегальной косметической процедуры. Находясь в сознании, пострадавшая рассказала медикам, что решилась на операцию после года наблюдения за «специалистом» в социальных сетях.

В одну из больниц Владивостока в ночь на 2 декабря была экстренно доставлена пациентка с обширными гематомами и кровотечением после неудачной попытки проведения липосакции.

Очевидцы сообщают, что женщина прибыла в медучреждение на носилках скорой помощи, но в тяжелом состоянии. Пациентка призналась медицинскому персоналу, что решилась на процедуру после года наблюдения за «специалистом» в социальных сетях.

Процедура, по словам пострадавшей, проводилась без предварительного медицинского обследования. По предварительным данным — с использованием неустановленных препаратов для анестезии.

Важно отметить, что проведение хирургических вмешательств вне специализированных медицинских учреждений может привести к серьезным осложнениям и представляет прямую угрозу жизни. Несмотря на серьезные осложнения, пострадавшая находится в сознании и может говорить. В настоящее время пациентка находится под наблюдением врачей.

Подобная деятельность «подпольного коновала» подпадает под действие уголовного кодекса РФ и может квалифицироваться как незаконное осуществление медицинской деятельности. За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предусмотрена уголовная ответственность.

#Новости#Больница#Владивосток#Социальные сети#Приморский край#Происшествия
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