Женщина попала в больницу после подпольной липосакции во Владивостоке

Очевидцы сообщают, что женщина прибыла в медучреждение на носилках скорой помощи, но в тяжелом состоянии. Пациентка призналась медицинскому персоналу, что решилась на процедуру после года наблюдения за «специалистом» в социальных сетях.



Процедура, по словам пострадавшей, проводилась без предварительного медицинского обследования. По предварительным данным — с использованием неустановленных препаратов для анестезии.