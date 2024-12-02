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Posted 2 декабря, 05:34

Published 2 декабря, 05:34

Modified 2 декабря, 05:36

Updated 2 декабря, 05:36

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе спортивных инициатив

Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе спортивных инициатив

2 декабря 2024, 05:34
Фото: АНО «Национальные приоритеты».
Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в юбилейном пятом сезоне Всероссийского проекта «Ты в игре». Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» президентского нацпроекта «Демография» и помогает находить и поддерживать яркие спортивные инициативы.

Старт новому сезону Всероссийского конкурса был дан 28 ноября, на «ВТБ-Арене» перед матчем регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги между московскими «Динамо» и ЦСКА. Тогда же открылся прием заявок на участие, который продлится до 14 марта.

— По поручению Президента Владимира Путина к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Достичь этой цели помогает конкурс «Ты в игре». Он проводится уже пятый год подряд, и с каждым разом количество желающих принять участие только растет. С 2020 года в общей сложности было подано 16 тысяч заявок из всех регионов России. В юбилейный год мы ожидаем еще большего числа участников, новых спортивных направлений и значительного роста интереса со стороны зрителей, — подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Заполнить форму для участия на сайте тывигре.рф может не только организация, но и любой совершеннолетний гражданин России, постоянно проживающий в стране. Основное требование, чтобы проект уже был запущен и охватывал не менее пяти человек. Лучшие инициативы в этом году выберут в восьми номинациях, а Гран-при составит 1 миллион рублей.

Добавим, что в мае этого года в Хабаровском крае презентовали проект победителей конкурса четвертого сезона конкурса «Ты в игре» — «Рождён в России: Сибайк — новый вид спорта» от ярославской региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Сибайк». Инициатива популяризирует инновационный снаряд для плавания сибайк, который позволяет любому человеку в возрасте от 10 до 70 лет проплывать большое расстояние без чувства усталости. В рамках проекта возможно открытие отделения в краевой столице, где взрослые и дети смогут научиться новой дисциплине.

Напомним, в 2023 году сразу два проекта региона вошли в лонг-лист — 250 лучших инициатив Всероссийского конкурса «Ты в игре». В номинации «Трансформация в спорте» был представлен проект SportsRanks — система учета срока действия спортивных разрядов. Его автором выступил главный тренер по киокусинкай Петр Данилов. Также в лонг-лист конкурса в номинации «Дети в спорте» вошел проект жителей Амурского района «Все на лед».

Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» по национальным проектам России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации.

#Хабаровский край
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