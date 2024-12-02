Жителей Хабаровского края приглашают принять участие в конкурсе спортивных инициатив

Заполнить форму для участия на сайте тывигре.рф может не только организация, но и любой совершеннолетний гражданин России, постоянно проживающий в стране. Основное требование, чтобы проект уже был запущен и охватывал не менее пяти человек. Лучшие инициативы в этом году выберут в восьми номинациях, а Гран-при составит 1 миллион рублей.