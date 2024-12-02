Журналист Юнашев: Путин, можно сказать, благословил меня на создание своего проекта

Основная идея канала заключается в освещении самых интересных и значимых событий, причём под неожиданным углом. Также планируется собирать комментарии от госслужащих и задавать им вопросы, которых другие обычно избегают. Как отмечает Александр, на канале не будет псевдоаналитики или слухов, а только факты и мнения чиновников (от депутатов до президента) по актуальным вопросам.