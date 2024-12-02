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Posted 2 декабря, 15:20

Published 2 декабря, 15:20

Modified 2 декабря, 15:22

Updated 2 декабря, 15:22

Журналист Юнашев: Путин, можно сказать, благословил меня на создание своего проекта

Журналист Юнашев: Путин, можно сказать, благословил меня на создание своего проекта

2 декабря 2024, 15:20
Фото: Пресс-служба News Media Holding.
В российском информационном пространстве запускается новый проект — Telegram-канал «Юнашев Live» политического журналиста Александра Юнашева. Он входит в кремлёвский пул и не раз имел возможность напрямую задавать вопросы президенту страны.

Он планирует делиться эксклюзивной информацией из мира российской политики.

«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — делится Александр. По его словам, за 15 лет работы он разобрался, какие новости действительно интересны аудитории.

Основная идея канала заключается в освещении самых интересных и значимых событий, причём под неожиданным углом. Также планируется собирать комментарии от госслужащих и задавать им вопросы, которых другие обычно избегают. Как отмечает Александр, на канале не будет псевдоаналитики или слухов, а только факты и мнения чиновников (от депутатов до президента) по актуальным вопросам.

Журналист заявил, что настоящая любовь к родине — это не слепое восхищение, а готовность указывать на ошибки и бороться с коррупцией.

Александр выразил уверенность в успешности своего проекта.

Канал «Юнашев Live» входит в состав News Media Holding, частью которого является и новостной портал LIFE, где автор долгое время трудился.

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