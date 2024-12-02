Журналист Юнашев: Путин, можно сказать, благословил меня на создание своего проекта

Posted 2 декабря, 15:20
Published 2 декабря, 15:20
Modified 2 декабря, 15:22
Updated 2 декабря, 15:22
Он планирует делиться эксклюзивной информацией из мира российской политики.
«На днях Владимир Путин спросил меня: „Решили зажечь?“ Благословил, можно сказать, на создание своего Telegram-канала», — делится Александр. По его словам, за 15 лет работы он разобрался, какие новости действительно интересны аудитории.
Основная идея канала заключается в освещении самых интересных и значимых событий, причём под неожиданным углом. Также планируется собирать комментарии от госслужащих и задавать им вопросы, которых другие обычно избегают. Как отмечает Александр, на канале не будет псевдоаналитики или слухов, а только факты и мнения чиновников (от депутатов до президента) по актуальным вопросам.
Журналист заявил, что настоящая любовь к родине — это не слепое восхищение, а готовность указывать на ошибки и бороться с коррупцией.
Александр выразил уверенность в успешности своего проекта.
Канал «Юнашев Live» входит в состав News Media Holding, частью которого является и новостной портал LIFE, где автор долгое время трудился.