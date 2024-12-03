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Posted 3 декабря, 10:02

Published 3 декабря, 10:02

Modified 3 декабря, 10:02

Updated 3 декабря, 10:02

-27°C: жуткие морозы ударят завтра по Приморью

-27°C: жуткие морозы ударят завтра по Приморью

3 декабря 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Погода
Завтра в Приморье установится холодная погода. На центральных районах региона пройдет небольшой, местами умеренный снег.

На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет западный, умеренный, а в некоторых местах — сильный. Температура воздуха ночью опустится до -7…-27°C, а днем составит -3…-15°C, сообщает «Примгидромет».

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью температура будет -9…-11°C, а днем -3…-5°C. Ветер в начале ночи может быть сильным.

В Уссурийске также пройдет без осадков, но на дорогах будет гололедица. Ночью температура составит -14…-16°C, а днем -4…-6°C.

В Находке погода останется без осадков, с температурой ночью -8…-10°C и днем -2…-4°C.

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