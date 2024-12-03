-27°C: жуткие морозы ударят завтра по Приморью

Posted 3 декабря, 10:02
Published 3 декабря, 10:02
Modified 3 декабря, 10:02
Updated 3 декабря, 10:02
На дорогах возможна гололедица и снежный накат. Ветер будет западный, умеренный, а в некоторых местах — сильный. Температура воздуха ночью опустится до -7…-27°C, а днем составит -3…-15°C, сообщает «Примгидромет».
Во Владивостоке ожидается небольшая облачность и без осадков. Ночью температура будет -9…-11°C, а днем -3…-5°C. Ветер в начале ночи может быть сильным.
В Уссурийске также пройдет без осадков, но на дорогах будет гололедица. Ночью температура составит -14…-16°C, а днем -4…-6°C.
В Находке погода останется без осадков, с температурой ночью -8…-10°C и днем -2…-4°C.