Дом вспыхнул среди бела дня в Приморском крае

Posted 3 декабря, 04:50
Published 3 декабря, 04:50
Modified 3 декабря, 04:52
Updated 3 декабря, 04:52
В Находке в понедельник, 2 декабря, произошло возгорание в частном доме на улице Капитана Лигова.
Пожар начался около 14:50, когда спасатели прибыли на место, из окна дома шел дым, а внутри горела мебель.
В результате дом был поврежден огнем на площади около 20 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причины возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Пожарные быстро справились с огнем и предотвратили его дальнейшее распространение. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в подъезде жилой многоэтажки во Владивостоке.