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Posted 3 декабря, 04:50

Published 3 декабря, 04:50

Modified 3 декабря, 04:52

Updated 3 декабря, 04:52

Дом вспыхнул среди бела дня в Приморском крае

Дом вспыхнул среди бела дня в Приморском крае

3 декабря 2024, 04:50
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Пожар
Пожар начался в жилом доме в Находке в понедельник днем. К счастью, спасатели быстро прибыли на место.

В Находке в понедельник, 2 декабря, произошло возгорание в частном доме на улице Капитана Лигова.

Пожар начался около 14:50, когда спасатели прибыли на место, из окна дома шел дым, а внутри горела мебель.

В результате дом был поврежден огнем на площади около 20 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причины возгорания и размер ущерба в настоящее время устанавливаются. Пожарные быстро справились с огнем и предотвратили его дальнейшее распространение. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в подъезде жилой многоэтажки во Владивостоке.

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