Экскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видео

Posted 3 декабря, 02:31
Published 3 декабря, 02:31
Modified 3 декабря, 02:33
Updated 3 декабря, 02:33
Утром во вторник горожане прошлись по центру Владивостока и весьма удивились: на главной площади, прямо у фонтана, работает экскаватор. По словам очевидцев, все выглядит так, будто сухой фонтан закапывают в землю.
На самом деле, так выглядят подготовительные работы. Во Владивостоке начали преображать площадь Борцов Революции к Новому году.
В городской администрации редакции «Восток-Медиа» рассказали, что в том месте, где работает техника, уже скоро будет новогодний каток. В данный момент экскаватор разравнивает песок, чтобы приготовить площадку для его основания.
Кроме того, в центре города традиционно установят елку и ледяные горки для детей и взрослых. Отметить праздник планируют с размахом.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у жителей Владивостока уже появилось новогоднее настроение. На улицах стали встречаться нарядные машины.