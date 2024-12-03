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Posted 3 декабря, 02:31

Published 3 декабря, 02:31

Modified 3 декабря, 02:33

Updated 3 декабря, 02:33

Работы начались на площади Борцов Революции во Владивостоке

Экскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видео

3 декабря 2024, 02:31
Фото: vostokmedia.com.

Работы начались на площади Борцов Революции во Владивостоке

Сюжет
Новый год
Горожане рассказали, что с фонтаном на главной площади Владивостока что-то происходит: на месте работает экскаватор. Что будет в этом месте через несколько дней?

Утром во вторник горожане прошлись по центру Владивостока и весьма удивились: на главной площади, прямо у фонтана, работает экскаватор. По словам очевидцев, все выглядит так, будто сухой фонтан закапывают в землю.

Видео: vostokmedia.com.

На самом деле, так выглядят подготовительные работы. Во Владивостоке начали преображать площадь Борцов Революции к Новому году.

В городской администрации редакции «Восток-Медиа» рассказали, что в том месте, где работает техника, уже скоро будет новогодний каток. В данный момент экскаватор разравнивает песок, чтобы приготовить площадку для его основания.

Кроме того, в центре города традиционно установят елку и ледяные горки для детей и взрослых. Отметить праздник планируют с размахом.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что у жителей Владивостока уже появилось новогоднее настроение. На улицах стали встречаться нарядные машины.

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