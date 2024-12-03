Хабаровский край вошёл в ТОП-20 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

По итогам 2024 года ТОП-20 регионов с высокой инвестиционной привлекательностью пополнили семь субъектов РФ, в их числе четыре дальневосточных: Хабаровский, Приморский и Камчатский края и Амурская область. Повышение их рейтинга связано с разворотом российской экономики на восток, активностью инвесторов, улучшению условий для ведения бизнеса. Так, только ив первом полугодии 2024 года рост капвложений в Хабаровском крае составил почти 40 процентов.