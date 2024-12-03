Хабаровский край вошёл в ТОП-20 регионов РФ по инвестиционной привлекательности

Posted 3 декабря, 03:47
Published 3 декабря, 03:47
Modified 3 декабря, 03:49
Updated 3 декабря, 03:49
Исследование проводится с 2013 года — наблюдения позволяют следить не только за перемещением участников в рейтинге субъектов Российской Федерации, но и выделять лучшие практики и инструменты, влияющие на улучшение инвестиционного климата в регионах страны.
Для оценки инвестиционной привлекательности 85 регионов России использовался набор из 55 показателей по 7 блокам: географическое положение и природные ресурсы, трудовые ресурсы региона, региональная инфраструктура, внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса), производственный потенциал региональной экономики, институциональная среда и социально-политическая стабильность, финансовая устойчивость регионального бюджета и предприятий региона.
По итогам 2024 года ТОП-20 регионов с высокой инвестиционной привлекательностью пополнили семь субъектов РФ, в их числе четыре дальневосточных: Хабаровский, Приморский и Камчатский края и Амурская область. Повышение их рейтинга связано с разворотом российской экономики на восток, активностью инвесторов, улучшению условий для ведения бизнеса. Так, только ив первом полугодии 2024 года рост капвложений в Хабаровском крае составил почти 40 процентов.
Итоги рейтинга для Хабаровского края прокомментировал на пресс-конференции вице-губернатор региона, руководитель представительства Правительства Хабаровского края при Правительстве РФ Олег Игнатов:
— Мы действительно серьезно продвинулись в ранжирующей таблице XII ежегодной оценке НРА и в этом году попали в первую 20-ку регионов России. Это очень показательно и позитивно для всех, кто работает над этой задачей в нашем регионе. Преодоление этого порога результат системных шагов Правительства Хабаровского края. Мы активно работаем над созданием благоприятного делового климата для инвесторов, предлагая широкий спектр преференций и стимулирующих мер. Среди них — режим территорий опережающего развития (ТОР), свободного порта Владивосток (СПВ), а также ряд региональных и масштабных инвестиционных проектов, включая налоговый вычет для инвесторов. Край активно развивает инфраструктуру, внедряя новые механизмы, такие как система СЗПК (соглашения о защите и поощрении капитальных вложений). Важным направлением работы являются не только крупные, но и средние проекты, которые имеют особое значение для социальной и экономической жизни региона.
Олег Игнатов подчеркнул, что у Дальнего Востока сегодня есть отличные возможности привлечения частных инвестиций на фоне мер улучшения инвестиционного климата и работы, проделанной в части социально-экономический стабильности.
— Уже в первом полугодии 2024 года рост инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае составил почти 40 процентов, в экономику края было вложено около 300 миллиардов рублей. Хабаровский край активно продвигает проект строительства пункта пропуска на острове Большой Уссурийский, что стало важным шагом в российско-китайском сотрудничестве. В мае 2024 года в ходе визита Президента России в Китай была утверждена Концепция совместного освоения острова, основанная на принципах «Один остров — два государства». Разворот на Восток — так и есть, и Хабаровский Край готов к новым проектам и изменениям во всех сферах жизни людей, которые этот разворот реализуют, — сказал Олег Игнатов.
Отметим, что в Хабаровском крае под руководством губернатора Дмитрия Демешина ведётся масштабная работа, направленная на улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности. Она включает в себя широкий спектр мероприятий — от встреч представителей власти с деловыми кругами для обсуждения актуальных вопросов до внедрения конкретных решений, направленных на снижение административного давления на бизнес.