И чтобы каждый мог общаться с искусством: музеи Приморья рады людям с ОВЗ

— С начала 2024 года на музейных площадках побывали более двух тысяч приморцев с инвалидностью. Музейщики предлагают множество программ и событий для людей с нарушениями по слуху, зрению, а также для взрослых и детей с ментальными особенностями, — отметили в пресс-службе.