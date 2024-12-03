И чтобы каждый мог общаться с искусством: музеи Приморья рады людям с ОВЗ

Posted 3 декабря, 01:27
Published 3 декабря, 01:27
Modified 3 декабря, 07:25
Updated 3 декабря, 07:25
В пресс-службе музея имени Арсеньева рассказали: всего пять лет назад, в 2019 году, выставки и другие мероприятия, проводимые в музее, посещало в год всего 148 человек с ОВЗ и инвалидностью. Унылая цифра.
— С начала 2024 года на музейных площадках побывали более двух тысяч приморцев с инвалидностью. Музейщики предлагают множество программ и событий для людей с нарушениями по слуху, зрению, а также для взрослых и детей с ментальными особенностями, — отметили в пресс-службе.
Такой ощутимый рост — естественно, заслуга сотрудников музея, где создан отдел инклюзивных программ. Уже установлены и развиваются тесные связи с общественными организациями инвалидов, с партнерами из некоммерческих организаций, поддерживающих людей с ментальными нарушениями, с образовательными организациями, где обучаются дети-инвалиды.
— Мы работаем над наполнением этой совместной деятельности, предлагаем больше интересных инклюзивных проектов, социальная значимость которых отмечена и грантами разного уровня, — отмечает руководитель отдела Елена Хасанова.
Например, когда в основном здании музея проходила выставка по истории Древнего Египта (6+), были организованы экскурсии для слабослышащих — на языке жестов. Для людей с инвалидностью по зрению весьма привлекательным стал иммерсивный проект «Сны Сибири» (0+). На проходящей сегодня в музее выставке изделий Фаберже представлены тактильные копии некоторых экспонатов, что очень оценили посетители с проблемами со зрением.
Кстати, с этой же благой целью — помочь незрячим людям буквально прикоснуться к истории руками, в 2019 году Музей Арсеньева реализовал проект «Награды России» (0+). Передвижная выставка иллюстрирует три исторические эпохи нашего государства: Российской империи, Советского Союза и современной России.
Уникальным дополнением выставки являются восемь тактильных экспонатов для незрячих посетителей. Это копии наград, в том числе орденов Андрея Первозванного и «Победа». За несколько лет выставка побывала во многих районах Приморского края, на Сахалине, в Амурской области и в Забайкалье.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как можно потрогать руками уникальные драгоценные изделия Фаберже.