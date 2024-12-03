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Posted 3 декабря, 05:47

Published 3 декабря, 05:47

Modified 19 декабря, 04:49

Updated 19 декабря, 04:49

Иностранный гражданин осужден за сбыт крупной партии наркотиков

Иностранный гражданин осужден за сбыт крупной партии наркотиков

3 декабря 2024, 05:47
Фото: 1MI.
8 лет в местах лишения свободы проведет наркосбытчик.

На основании доказательств, представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского района г. Владивостока постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Он признан виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

В судебном заседании установлено, что в апреле 2024 года осужденный 1995 г. р., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 127 гр метадона и 38 гр. героина, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Зеленый Бульвар во Владивостоке.

С учетом позиции прокурора, суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 8 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

По материалам прокуратуры района

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