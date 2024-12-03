Иностранный гражданин осужден за сбыт крупной партии наркотиков

В судебном заседании установлено, что в апреле 2024 года осужденный 1995 г. р., действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, пытался сбыть через тайниковые закладки 127 гр метадона и 38 гр. героина, однако задержан сотрудниками полиции по маршруту следования на ул. Зеленый Бульвар во Владивостоке.