Интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ завершится до конца года

Posted 3 декабря, 13:15
Published 3 декабря, 13:15
Modified 3 декабря, 13:15
Updated 3 декабря, 13:15
Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, подчеркнул, что завершение этого двухлетнего процесса станет значимым шагом в истории крупнейшего слияния на российском банковском рынке. В рамках интеграции были объединены кредитные портфели физических лиц «Открытия» на сумму 770 миллиардов рублей и портфель сбережений на сумму свыше 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет newsnn.ru.
Горшков также отметил, что миллионы клиентов «Открытия» уже перешли в ВТБ, и банк приложит все усилия, чтобы они оставались довольны своими услугами.
Важную роль в процессе объединения сыграл сервис онлайн-перехода, которым воспользовались 80% клиентов, или около двух миллионов человек. Переход на обслуживание в ВТБ не требовал перевыпуска дебетовых и зарплатных карт, а условия действующих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предлагали до пяти дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными процентными ставками.
Ожидается, что объединение позволит ВТБ укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих банковских игроков в России.
* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.