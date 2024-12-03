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Posted 3 декабря, 13:15

Published 3 декабря, 13:15

Modified 3 декабря, 13:15

Updated 3 декабря, 13:15

Интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ завершится до конца года

Интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ завершится до конца года

3 декабря 2024, 13:15
Фото: 1MI.
По данным пресс-службы ВТБ, банк планирует завершить процесс интеграции около 2,5 миллиона розничных клиентов банка «Открытие» к концу декабря 2024 года. Заявление об этих планах прозвучало накануне 15-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!».

Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, подчеркнул, что завершение этого двухлетнего процесса станет значимым шагом в истории крупнейшего слияния на российском банковском рынке. В рамках интеграции были объединены кредитные портфели физических лиц «Открытия» на сумму 770 миллиардов рублей и портфель сбережений на сумму свыше 940 миллиардов рублей*. Об этом пишет newsnn.ru.

Горшков также отметил, что миллионы клиентов «Открытия» уже перешли в ВТБ, и банк приложит все усилия, чтобы они оставались довольны своими услугами.

Важную роль в процессе объединения сыграл сервис онлайн-перехода, которым воспользовались 80% клиентов, или около двух миллионов человек. Переход на обслуживание в ВТБ не требовал перевыпуска дебетовых и зарплатных карт, а условия действующих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предлагали до пяти дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными процентными ставками.

Ожидается, что объединение позволит ВТБ укрепить свои позиции в качестве одного из ведущих банковских игроков в России.

* С учетом вкладов на балансе «Открытия», которые будут автоматически переведены в ВТБ по окончании срока в соответствии с подписанным отложенным платёжным поручением.

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