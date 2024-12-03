Интеграция розничных клиентов «Открытия» в ВТБ завершится до конца года

Важную роль в процессе объединения сыграл сервис онлайн-перехода, которым воспользовались 80% клиентов, или около двух миллионов человек. Переход на обслуживание в ВТБ не требовал перевыпуска дебетовых и зарплатных карт, а условия действующих кредитных договоров оставались неизменными. Кроме того, клиентам «Открытия» предлагали до пяти дополнительных продуктов, включая депозиты и накопительные счета с повышенными процентными ставками.