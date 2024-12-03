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Posted 3 декабря, 06:38

Published 3 декабря, 06:38

Modified 3 декабря, 06:46

Updated 3 декабря, 06:46

Товары в зоомагазинах Владивостока поражают жителей Приморского края

Искал пенное, нашел полуголых дам: как зоомагазины привлекают клиентов в Приморье?

3 декабря 2024, 06:38
Фото: Изображение Midjourney.

Товары в зоомагазинах Владивостока поражают жителей Приморского края

Сюжет
Животные
«Алкогольные» напитки для собак спровоцировали ажиотаж в местных телеграм-каналах. Оказалось, найти игристое для песика не так уж и просто. Корреспондент «Восток-Медиа» выяснил, что далеко не во всех зоомагазинах продаются занятные бутылочки. Зато ему удалось найти не менее привлекательные товары.

Жители дальневосточной столицы поразились ассортименту вкусняшек для собак. На полках зоомагазинов заметили «алкогольные» напитки для братьев наших меньших. Корреспондент «Восток-Медиа» отправился в ближайший торговый центр, чтобы выяснить, где же продаются интересные лакомства.

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Оказалось, найти их не так уж и просто. На сайте торговой сети не нашлось ни пенного, ни игристого. В розницу их тоже не удалось отыскать. В одном филиале сказали, что еще не получали подобных новинок. А в другом предположили, что такие роскошные напитки, вероятнее всего, можно будет найти в магазинах покрупнее.

В службе поддержки подтвердили домыслы коллег, — данные напитки пока что продаются в определенных магазинах. Сотрудник магазина даже назвал конкретные адреса, где можно приобрести заветные бутылочки.

Также нашему журналисту удалось отыскать занятную альтернативу — игрушку в виде бутылки.

Фото: vostokmedia.com

Более того, для «хвостиков» не только создают удивительные товары, но и упаковывают их тоже поразительно. На витрине красуются паучи с жидким кормом. Упаковка, вероятно, окажется по душе не собакам, а их хозяевам, которые любят аниме.

Фото: vostokmedia.com

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае серьезно взялись за права животных. В правительстве региона пересмотрели нормативы содержания животных в домах и квартирах.

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