Искал пенное, нашел полуголых дам: как зоомагазины привлекают клиентов в Приморье?

Оказалось, найти их не так уж и просто. На сайте торговой сети не нашлось ни пенного, ни игристого. В розницу их тоже не удалось отыскать. В одном филиале сказали, что еще не получали подобных новинок. А в другом предположили, что такие роскошные напитки, вероятнее всего, можно будет найти в магазинах покрупнее.