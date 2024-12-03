Искал пенное, нашел полуголых дам: как зоомагазины привлекают клиентов в Приморье?

Posted 3 декабря, 06:38
Published 3 декабря, 06:38
Modified 3 декабря, 06:46
Updated 3 декабря, 06:46
Жители дальневосточной столицы поразились ассортименту вкусняшек для собак. На полках зоомагазинов заметили «алкогольные» напитки для братьев наших меньших. Корреспондент «Восток-Медиа» отправился в ближайший торговый центр, чтобы выяснить, где же продаются интересные лакомства.
Оказалось, найти их не так уж и просто. На сайте торговой сети не нашлось ни пенного, ни игристого. В розницу их тоже не удалось отыскать. В одном филиале сказали, что еще не получали подобных новинок. А в другом предположили, что такие роскошные напитки, вероятнее всего, можно будет найти в магазинах покрупнее.
В службе поддержки подтвердили домыслы коллег, — данные напитки пока что продаются в определенных магазинах. Сотрудник магазина даже назвал конкретные адреса, где можно приобрести заветные бутылочки.
Также нашему журналисту удалось отыскать занятную альтернативу — игрушку в виде бутылки.
Более того, для «хвостиков» не только создают удивительные товары, но и упаковывают их тоже поразительно. На витрине красуются паучи с жидким кормом. Упаковка, вероятно, окажется по душе не собакам, а их хозяевам, которые любят аниме.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае серьезно взялись за права животных. В правительстве региона пересмотрели нормативы содержания животных в домах и квартирах.