Кто, кто в теремочке живёт: во Владивостоке проверяют сдаваемое в аренду жильё

Posted 3 декабря, 00:51
Published 3 декабря, 00:51
Modified 3 декабря, 00:53
Updated 3 декабря, 00:53
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в рейде приняли участие специалисты управления финансов совместно с сотрудниками УМВД и межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России.
На несколько квартир в доме по проспекту Красного Знамени контролирующие службы обратили внимание потому, что в их адрес поступили жалобы: возможно, эти квартиры сдаются незаконно.
— Совместно с налоговыми и правоохранительными органами рейды проводим регулярно в разных районах города. Адреса для проверок выбираются не случайно, а на основе поступающих жалоб от жителей города через телефон доверия и по письменным обращениям, — рассказали в управлении финансов администрации Владивостока.
По итогам рейда было выявлено три случая сдачи в аренду квартир без договоров. В этом случае собственники не платят налог, а это не просто нехорошо, а даже незаконно и грозит последствиями. Теперь легкомысленные арендодатели будут иметь предметный разговор в налоговой службе.
В пресс-службе мэрии также отметили, что сдавать квартиры в аренду — это вполне легальный вид заработка. При условии, что он ведётся легально и с соблюдением всех требований закона. В частности, граждане, сдающие квартиры в аренду и получающие от этого доход, должны ежегодно отражать его в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ нужно подать в налоговые органы до 30 апреля.
Сообщить анонимно о случаях нелегальной сдачи в аренду квартир жители города могут по телефону 8 (423) 253-43-14.
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