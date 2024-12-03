Кто, кто в теремочке живёт: во Владивостоке проверяют сдаваемое в аренду жильё

В пресс-службе мэрии также отметили, что сдавать квартиры в аренду — это вполне легальный вид заработка. При условии, что он ведётся легально и с соблюдением всех требований закона. В частности, граждане, сдающие квартиры в аренду и получающие от этого доход, должны ежегодно отражать его в декларации по форме 3-НДФЛ. Документ нужно подать в налоговые органы до 30 апреля.