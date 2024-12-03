vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 00:45

Published 3 декабря, 00:45

Modified 3 декабря, 00:47

Updated 3 декабря, 00:47

Нечестный бой: драка «под градусом» обернулась неравной битвой в Приморье

Нечестный бой: драка «под градусом» обернулась неравной битвой в Приморье

3 декабря 2024, 00:45
Фото: 1MI.
Сюжет
Драка
В Приморском крае произошел мордобой с опасным исходом. Один из оппонентов получил роковой удар ножом, который едва не лишил его жизни.

Пьяного мужчину с ранением госпитализировали в фокинское медучреждение, сообщает пресс-служба ФГБУЗ «МСЧ №100».

Приморца ранили в грудную клетку в ходе драки. Пациента в критическом состоянии доставили в больницу. Врачи выяснили, что у пострадавшего проколото легкое.

Золотые руки хирурга Ольги Владимировны Лотыревой спасли мужчину. Медик ушила поврежденный орган и освободила плевральную полость от скопившейся крови.

После сложной полуторачасовой операции пациент начал проходить восстановительное лечение. На сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает. Приморские врачи в очередной раз совершили подвиг — спасли человека, несмотря на тяжелейшие обстоятельства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дебошир напал на полицейский в Приморском крае. Более того, агрессор нанес ножевые ранения правоохранителям.

Бросался с ножом на полицейских: дебошира задержали в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
«Одна из жертв пенсионерка»: подробности жуткого нападения на женщин во ВладивостокеОпухоль размером с баскетбольный мяч и весом 9 кг удалили у женщины во ВладивостокеВыжила благодаря донорам: женщина с пурпурой истекала кровью в Приморье
#Новости#Спасение#Владивосток#Хирург#Драка#Операция#Здоровье#Ранение#Приморский край#Дебошир#Человек#Происшествия#Госпитализация#Полицейский#Пьяный
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика