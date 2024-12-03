Нечестный бой: драка «под градусом» обернулась неравной битвой в Приморье

Posted 3 декабря, 00:45
Published 3 декабря, 00:45
Modified 3 декабря, 00:47
Updated 3 декабря, 00:47
Пьяного мужчину с ранением госпитализировали в фокинское медучреждение, сообщает пресс-служба ФГБУЗ «МСЧ №100».
Приморца ранили в грудную клетку в ходе драки. Пациента в критическом состоянии доставили в больницу. Врачи выяснили, что у пострадавшего проколото легкое.
Золотые руки хирурга Ольги Владимировны Лотыревой спасли мужчину. Медик ушила поврежденный орган и освободила плевральную полость от скопившейся крови.
После сложной полуторачасовой операции пациент начал проходить восстановительное лечение. На сегодняшний день его здоровью ничего не угрожает. Приморские врачи в очередной раз совершили подвиг — спасли человека, несмотря на тяжелейшие обстоятельства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дебошир напал на полицейский в Приморском крае. Более того, агрессор нанес ножевые ранения правоохранителям.