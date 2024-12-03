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Posted 3 декабря, 05:27

Published 3 декабря, 05:27

Modified 3 декабря, 05:29

Updated 3 декабря, 05:29

Новые подробности истории женщины, которая ударила ребенка в Приморском крае

Оказалась неадекватной: силовики отыскали незнакомку, ударившую ребенка в Приморье

3 декабря 2024, 05:27
Фото: Изображение Midjourney.

Новые подробности истории женщины, которая ударила ребенка в Приморском крае

Сюжет
Арест
Вопиющий инцидент приключился в Приморском крае. Школьница попала под «горячую руку» неадекватной горожанки. В полиции поделились деталями инцидента.

В Уссурийске десятилетняя девочка пострадала от рук неизвестной женщины. Силовики оперативно начали поиски горожанки, которая ударила чужого ребенка.

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В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями инцидента. Злоумышленнице удалось скрыться с места происшествия, однако стражи порядка нашли подозреваемую, изучив камеры видеонаблюдения.

«В настоящее время 36-летняя местная жительница задержана и передана медицинским работникам для оказания помощи в условиях стационара», — отметили в пресс-службе полиции.

Также стало известно, что пострадавшей девочке диагностировали ушиб.

Приморцы отреагировали на возмутительный инцидент.

«У меня волосы на голове шевелятся, когда матери родных детей бьют, а тут случайная тетка»;
«В нашем обществе находиться все опаснее и опаснее»;
«Бедный ребенок. Душевная травма для неокрепшей психики».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки избили мальчика в Приморском крае. Жестокие кадры, снятые в Хорольском районе, разлетелись в новых медиа и заинтересовали полицию.

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