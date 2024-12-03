Оказалась неадекватной: силовики отыскали незнакомку, ударившую ребенка в Приморье

Posted 3 декабря, 05:27
Published 3 декабря, 05:27
Modified 3 декабря, 05:29
Updated 3 декабря, 05:29
В Уссурийске десятилетняя девочка пострадала от рук неизвестной женщины. Силовики оперативно начали поиски горожанки, которая ударила чужого ребенка.
В пресс-службе регионального Управления МВД поделились подробностями инцидента. Злоумышленнице удалось скрыться с места происшествия, однако стражи порядка нашли подозреваемую, изучив камеры видеонаблюдения.
«В настоящее время 36-летняя местная жительница задержана и передана медицинским работникам для оказания помощи в условиях стационара», — отметили в пресс-службе полиции.
Также стало известно, что пострадавшей девочке диагностировали ушиб.
Приморцы отреагировали на возмутительный инцидент.
«У меня волосы на голове шевелятся, когда матери родных детей бьют, а тут случайная тетка»;
«В нашем обществе находиться все опаснее и опаснее»;
«Бедный ребенок. Душевная травма для неокрепшей психики».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что подростки избили мальчика в Приморском крае. Жестокие кадры, снятые в Хорольском районе, разлетелись в новых медиа и заинтересовали полицию.