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Posted 3 декабря, 09:51

Published 3 декабря, 09:51

Modified 3 декабря, 09:51

Updated 3 декабря, 09:51

Пассажиров автобуса №13 прокатили с открытой дверью во Владивостоке

Пассажиров автобуса №13 прокатили с открытой дверью во Владивостоке

3 декабря 2024, 09:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Во Владивостоке пассажиры автобуса №13 столкнулись с необычной ситуацией. В зимний вечер они почувствовали «приятный ветерок» в салоне. Оказалось, что двери автобуса были открыты во время движения.

Местные жители заметили, что такая «странная вентиляция» создает дискомфорт. Один из пассажиров поделился:

«Это было очень холодно, и никто не понимал, почему двери не закрывают».

Неясно, произошла ли это из-за поломки механизма или водитель решил «остудить» пассажиров.

В любом случае, такая ситуация вызывает вопросы о безопасности и комфорте в общественном транспорте. Надеемся, что в будущем подобные инциденты не повторятся.

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