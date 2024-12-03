Пассажиров автобуса №13 прокатили с открытой дверью во Владивостоке

Posted 3 декабря, 09:51
Published 3 декабря, 09:51
Modified 3 декабря, 09:51
Updated 3 декабря, 09:51
Местные жители заметили, что такая «странная вентиляция» создает дискомфорт. Один из пассажиров поделился:
«Это было очень холодно, и никто не понимал, почему двери не закрывают».
Неясно, произошла ли это из-за поломки механизма или водитель решил «остудить» пассажиров.
В любом случае, такая ситуация вызывает вопросы о безопасности и комфорте в общественном транспорте. Надеемся, что в будущем подобные инциденты не повторятся.