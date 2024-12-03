Патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае

В поселке Славянка Приморского края произошел инцидент с участием инспекторов ДПС на служебном авто.



Патрульный автомобиль с мигалками попал в ДТП в центре поселка. Очевидцы сообщают, что один из водителей не заметил их и не успел уступить дорогу. В результате машины столкнулись. В данный момент служебное авто стоит с поднятым капотом. О пострадавших не сообщается.