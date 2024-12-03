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Posted 3 декабря, 07:49

Published 3 декабря, 07:49

Modified 3 декабря, 07:51

Updated 3 декабря, 07:51

Патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае

Патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае

3 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.
Сюжет
ДПС
Авария с участием служебного авто случилась в Приморье. Очевидцы сообщают, что другой водитель не успел уступить дорогу.

В поселке Славянка Приморского края произошел инцидент с участием инспекторов ДПС на служебном авто.

Патрульный автомобиль с мигалками попал в ДТП в центре поселка. Очевидцы сообщают, что один из водителей не заметил их и не успел уступить дорогу. В результате машины столкнулись. В данный момент служебное авто стоит с поднятым капотом. О пострадавших не сообщается.

Видео: dpskontrol_125rus.

Автомобилистов призывают быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая перекрыла улицу во Владивостоке.

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