Патрульный автомобиль попал в ДТП в Приморском крае

Posted 3 декабря, 07:49
Published 3 декабря, 07:49
Modified 3 декабря, 07:51
Updated 3 декабря, 07:51
В поселке Славянка Приморского края произошел инцидент с участием инспекторов ДПС на служебном авто.
Патрульный автомобиль с мигалками попал в ДТП в центре поселка. Очевидцы сообщают, что один из водителей не заметил их и не успел уступить дорогу. В результате машины столкнулись. В данный момент служебное авто стоит с поднятым капотом. О пострадавших не сообщается.
Автомобилистов призывают быть более внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая перекрыла улицу во Владивостоке.