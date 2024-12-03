Пепелище вместо постройки: смертельный пожар охватил дом в Приморье — фото

Posted 3 декабря, 06:03
Published 3 декабря, 06:03
Modified 3 декабря, 06:05
Updated 3 декабря, 06:05
В Новонежино произошло возгорание постройки во дворе частного дома, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В результате происшествия умерла 78-летняя женщина. Тело погибшей спасатели нашли во время тушения огня.
Дознаватели ведомства предварительно установили, что причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке вспыхнул дом. Пламя стремительно распространилось на 20 квадратных метрах.