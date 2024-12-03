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Posted 3 декабря, 06:03

Published 3 декабря, 06:03

Modified 3 декабря, 06:05

Updated 3 декабря, 06:05

В трагическом пожаре погибла женщина в Приморском крае

Пепелище вместо постройки: смертельный пожар охватил дом в Приморье — фото

3 декабря 2024, 06:03
Фото: mchs_vdk.

В трагическом пожаре погибла женщина в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Страшное происшествие случилось в Приморском крае. Местная жительница Шкотовского района погибла в огне. Спасатели назвали предварительную причину пожара.

В Новонежино произошло возгорание постройки во дворе частного дома, сообщает пресс-служба МЧС России по Приморскому краю. В результате происшествия умерла 78-летняя женщина. Тело погибшей спасатели нашли во время тушения огня.

Дознаватели ведомства предварительно установили, что причиной пожара могла стать неправильная эксплуатация печного отопления.

Фото: mchs_vdk

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Находке вспыхнул дом. Пламя стремительно распространилось на 20 квадратных метрах.

Дом вспыхнул среди бела дня в Приморском крае
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#Новости#Общество#Пожар#Находка#Владивосток#МЧС России#Трагедия#Приморский край#Происшествия
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