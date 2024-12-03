Пиво и вино в зоомагазине: спаивать животных предлагают жителям Приморья?

Posted 3 декабря, 03:52
Published 3 декабря, 03:52
Modified 3 декабря, 03:54
Updated 3 декабря, 03:54
Во Владивостоке в зоомагазинах начали продавать шампанское и пиво для собак.
На самом деле напитки не алкогольные: на этикетках указано, что это витаминные добавки для питомцев. Интересно, что цена на них часто выше, чем на аналогичные продукты для людей.
Продавцы объясняют появление этих товаров тем, что многие владельцы хотят порадовать своих собак во время праздников. Кроме того, многие люди отмечают Новый год в одиночестве и хотят, чтобы питомцы могли составить им компанию.
Судя по всему, эти необычные напитки становятся все более популярными.
Ранее «Восток-Медиа» писало об ужесточении норм содержания животных в Приморском крае.