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Posted 3 декабря, 03:52

Published 3 декабря, 03:52

Modified 3 декабря, 03:54

Updated 3 декабря, 03:54

«Алкогольные» напитки для животных стали продавать в Приморском крае

Пиво и вино в зоомагазине: спаивать животных предлагают жителям Приморья?

3 декабря 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney.

«Алкогольные» напитки для животных стали продавать в Приморском крае

Сюжет
Новый год
На полках зоомагазинов появились очень неожиданные для жителей Приморья товары. Пиво, вино и другие напитки для собак удивили даже продвинутых любителей животных.

Во Владивостоке в зоомагазинах начали продавать шампанское и пиво для собак.

Фото: vdk_tiger_vladivostok

На самом деле напитки не алкогольные: на этикетках указано, что это витаминные добавки для питомцев. Интересно, что цена на них часто выше, чем на аналогичные продукты для людей.

Фото: vdk_tiger_vladivostok

Продавцы объясняют появление этих товаров тем, что многие владельцы хотят порадовать своих собак во время праздников. Кроме того, многие люди отмечают Новый год в одиночестве и хотят, чтобы питомцы могли составить им компанию.

Судя по всему, эти необычные напитки становятся все более популярными.

Ранее «Восток-Медиа» писало об ужесточении норм содержания животных в Приморском крае.

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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Животные#Приморский край#Питомцы#Приморье
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