По иску прокурора суд признал недействительным фиктивный брак

Posted 3 декабря, 04:45
Published 3 декабря, 04:45
Modified 19 декабря, 04:46
Updated 19 декабря, 04:46
Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку, по результатам которой установлено, что 20-летняя местная жительница за денежное вознаграждение заключила фиктивный брак с 24-летним молодым человеком, без намерения создать семью, для дальнейшего получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации.
Прокурор района предъявил иск о признании брака недействительным.
Ленинский районный суд г. Владивостока удовлетворил исковые требования, признав брак фиктивным, а запись акта гражданского состояния аннулированной.
После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует признание недействительным ранее выданного разрешения на временное проживание мужчины на территории Российской Федерации.
По материалам прокуратуры района