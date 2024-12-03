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Posted 3 декабря, 04:45

Published 3 декабря, 04:45

Modified 19 декабря, 04:46

Updated 19 декабря, 04:46

По иску прокурора суд признал недействительным фиктивный брак

По иску прокурора суд признал недействительным фиктивный брак

3 декабря 2024, 04:45
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Прокуратура в судебном порядке оспорила заведомо фиктивный брак.

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку, по результатам которой установлено, что 20-летняя местная жительница за денежное вознаграждение заключила фиктивный брак с 24-летним молодым человеком, без намерения создать семью, для дальнейшего получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации.

Прокурор района предъявил иск о признании брака недействительным.

Ленинский районный суд г. Владивостока удовлетворил исковые требования, признав брак фиктивным, а запись акта гражданского состояния аннулированной.

После вступления решения суда в законную силу, надзорное ведомство проконтролирует признание недействительным ранее выданного разрешения на временное проживание мужчины на территории Российской Федерации.

По материалам прокуратуры района

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