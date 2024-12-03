По иску прокурора суд признал недействительным фиктивный брак

Прокуратура Ленинского района г. Владивостока провела проверку, по результатам которой установлено, что 20-летняя местная жительница за денежное вознаграждение заключила фиктивный брак с 24-летним молодым человеком, без намерения создать семью, для дальнейшего получения им разрешения на временное проживание в Российской Федерации.