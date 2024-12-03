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Posted 3 декабря, 05:57

Published 3 декабря, 05:57

Modified 3 декабря, 05:59

Updated 3 декабря, 05:59

Движение по одной из улиц оказалось перекрыто во Владивостоке

Проезда нет, все перекрыто: ДТП заблокировало улицу во Владивостоке — фото

3 декабря 2024, 05:57
Фото: Изображение Midjourney.

Движение по одной из улиц оказалось перекрыто во Владивостоке

Сюжет
Пробка
Два автомобиля перекрыли проезд по одной из улиц во Владивостоке. Движение полностью парализовано.

Во Владивостоке перекрыто движение по улице Комсомольской из-за аварии, сообщают очевидцы.

ДТП полностью перекрыло движение на Комсомольской от Игната до переезда в обе стороны. Кадры с места появились в сети.

Фото: dpskontrol_125rus

Популярный сервис онлайн-карт показывает, что проезд по улице заблокирован, в обе стороны стоит серьезная пробка.

Фото: 2gis

Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке возможны пробки на выезд из города.

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