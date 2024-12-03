Проезда нет, все перекрыто: ДТП заблокировало улицу во Владивостоке — фото

Posted 3 декабря, 05:57
Published 3 декабря, 05:57
Modified 3 декабря, 05:59
Updated 3 декабря, 05:59
Во Владивостоке перекрыто движение по улице Комсомольской из-за аварии, сообщают очевидцы.
ДТП полностью перекрыло движение на Комсомольской от Игната до переезда в обе стороны. Кадры с места появились в сети.
Популярный сервис онлайн-карт показывает, что проезд по улице заблокирован, в обе стороны стоит серьезная пробка.
Водителям рекомендуют заранее планировать свои маршруты и учитывать возможные задержки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что во Владивостоке возможны пробки на выезд из города.