Прокуратура передала в суд дело о взятке за освобождение браконьера

Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1987 года рождения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).