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Posted 3 декабря, 06:49

Published 3 декабря, 06:49

Modified 19 декабря, 04:51

Updated 19 декабря, 04:51

Прокуратура передала в суд дело о взятке за освобождение браконьера

Прокуратура передала в суд дело о взятке за освобождение браконьера

3 декабря 2024, 06:49
Фото: 1MI. Изображение Midjourney.
Прокуратура направила в суд уголовное дело о даче взятки.

Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1987 года рождения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Согласно предъявленному обвинению в сентябре 2024 года мужчина передал 100 тыс. рублей должностному лицу правоохранительного органа, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», за освобождение от уголовной ответственности за незаконную добычу краба и возвращение арестованного катера.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.

Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) в отношении фигуранта продолжается.

По материалам прокуратуры района

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