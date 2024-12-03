Прокуратура передала в суд дело о взятке за освобождение браконьера

Posted 3 декабря, 06:49
Published 3 декабря, 06:49
Modified 19 декабря, 04:51
Updated 19 декабря, 04:51
Прокурор Ленинского района г. Владивостока утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, 1987 года рождения. Он обвиняется по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу в значительном размере, за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).
Согласно предъявленному обвинению в сентябре 2024 года мужчина передал 100 тыс. рублей должностному лицу правоохранительного органа, действовавшему в рамках Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», за освобождение от уголовной ответственности за незаконную добычу краба и возвращение арестованного катера.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.
Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов) в отношении фигуранта продолжается.
По материалам прокуратуры района