С русскими сказками — в новый год: как Владивосток отметит праздник — видео

Главным украшением городка, конечно же, станет 20-метровая ёлка. Появятся на площади горка и большой каток, различные праздничные световые фигуры. Главной концепцией новогодних празднований во Владивостоке в этом году станут русские сказки. Герои сказок — такие знакомые, такие родные — будут присутствовать и в элементах украшения площади, городских скверов, парков и новогодних площадок, а также в праздничной программе.