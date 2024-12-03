С русскими сказками — в новый год: как Владивосток отметит праздник — видео

Posted 3 декабря, 05:16
Published 3 декабря, 05:16
Modified 3 декабря, 06:38
Updated 3 декабря, 06:38
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в городе уже заметны первые приготовления к празднику: витрины магазинов и фасады украшены в новогодней тематике, ведется монтаж праздничной иллюминации. Новогодний городок на центральной площади краевого центра уже начали строить, а откроется он 25 декабря.
Главным украшением городка, конечно же, станет 20-метровая ёлка. Появятся на площади горка и большой каток, различные праздничные световые фигуры. Главной концепцией новогодних празднований во Владивостоке в этом году станут русские сказки. Герои сказок — такие знакомые, такие родные — будут присутствовать и в элементах украшения площади, городских скверов, парков и новогодних площадок, а также в праздничной программе.
— Городок будет работать все новогодние каникулы. В целом по городу будет проведено более 60 мероприятий — на разных городских площадках, — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.
Утренники, праздничные программы, концерты пройдут в школах, детских садах, не забыты будут и общественные пространства, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Праздник придёт во все районы города, в том числе, разумеется, и на островные территории.
— Праздничный концерт (0+) на площади начнётся 31 декабря в 18 часов. Выступят лучшие коллективы краевого центра. В 22 часа — дискотека (12+)! — рассказала Дарья Стегний. — Ну, а праздничная концертная программа, посвящённая встрече нового, 2025 года (12+), пройдёт в интерактивном формате. Все, кто соберется на центральной площади столицы ДФО, станут не просто зрителями, а участниками шоу. Завершится программа видеопоздравлением от президента Российской Федерации и красочным фейерверком.
Каждый день на каникулах на территории новогоднего городка с 12 до 14 часов будут проходить праздничные мероприятия, а время работы самого городка — с 10 до 22 часов. В полдень 7 января здесь пройдёт мероприятие «Рождество Христово» (6+).
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как удивило владивостокцев начало строительства новогоднего городка.