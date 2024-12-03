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Posted 3 декабря, 05:16

Published 3 декабря, 05:16

Modified 3 декабря, 06:38

Updated 3 декабря, 06:38

В администрации Владивостока рассказали о подготовке к Новому году

С русскими сказками — в новый год: как Владивосток отметит праздник — видео

3 декабря 2024, 05:16
Фото: vostokmedia.com.

В администрации Владивостока рассказали о подготовке к Новому году

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Наш Город
До Нового года осталось уже меньше месяца — и Владивосток активно готовится к празднику. На центральной площади города началось строительство зимнего городка.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали: в городе уже заметны первые приготовления к празднику: витрины магазинов и фасады украшены в новогодней тематике, ведется монтаж праздничной иллюминации. Новогодний городок на центральной площади краевого центра уже начали строить, а откроется он 25 декабря.

Главным украшением городка, конечно же, станет 20-метровая ёлка. Появятся на площади горка и большой каток, различные праздничные световые фигуры. Главной концепцией новогодних празднований во Владивостоке в этом году станут русские сказки. Герои сказок — такие знакомые, такие родные — будут присутствовать и в элементах украшения площади, городских скверов, парков и новогодних площадок, а также в праздничной программе.

 — Городок будет работать все новогодние каникулы. В целом по городу будет проведено более 60 мероприятий — на разных городских площадках, — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Дарья Стегний.
Видео: adm_vl.

Утренники, праздничные программы, концерты пройдут в школах, детских садах, не забыты будут и общественные пространства, торгово-развлекательные центры, кинотеатры. Праздник придёт во все районы города, в том числе, разумеется, и на островные территории.

— Праздничный концерт (0+) на площади начнётся 31 декабря в 18 часов. Выступят лучшие коллективы краевого центра. В 22 часа — дискотека (12+)! — рассказала Дарья Стегний. — Ну, а праздничная концертная программа, посвящённая встрече нового, 2025 года (12+), пройдёт в интерактивном формате. Все, кто соберется на центральной площади столицы ДФО, станут не просто зрителями, а участниками шоу. Завершится программа видеопоздравлением от президента Российской Федерации и красочным фейерверком.

Каждый день на каникулах на территории новогоднего городка с 12 до 14 часов будут проходить праздничные мероприятия, а время работы самого городка — с 10 до 22 часов. В полдень 7 января здесь пройдёт мероприятие «Рождество Христово» (6+).

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как удивило владивостокцев начало строительства новогоднего городка.

Экскаватор вместо фонтана: что происходит на центральной площади Владивостока — видео
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#Новости#Общество#Видео#Владивосток#Приморский край#Наш Город
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