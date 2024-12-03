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Posted 2 декабря, 23:56

Published 2 декабря, 23:56

Modified 2 декабря, 23:58

Updated 2 декабря, 23:58

Арестантка попала под следствие за показ запрещённых татуировок в Приморье

Следствие за узоры на теле: женщину заставят ответить за запрещенные тату в Приморье

2 декабря 2024, 23:56
Фото: Изображение Midjourney.

Арестантка попала под следствие за показ запрещённых татуировок в Приморье

Сюжет
Уголовное дело
35-летняя женщина оказалась под следствием за демонстрацию запрещенной символики в Приморье. Она показывала татуировки с экстремистскими символами сокамерникам в СИЗО.

В Приморье 35-летняя арестованная оказалась под следствием за демонстрацию запрещенной символики в СИЗО.

Она отбывает наказание и с марта по октябрь 2024 года показывала другим заключенным свои татуировки с символикой запрещенной экстремистской организации.

Следователи начали допрос свидетелей из числа заключенных. Если женщина будет признана виновной, ей грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд, на её имущество наложен арест для возмещения ущерба.

Расследование продолжается, правоохранители ищут других участников группы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье предъявили обвинение лидеру запрещенной экстремистской организации.

Лидеру запрещенной экстремистской организации предъявили обвинение во Владивостоке
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