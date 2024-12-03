Следствие за узоры на теле: женщину заставят ответить за запрещенные тату в Приморье

Posted 2 декабря, 23:56
Published 2 декабря, 23:56
Modified 2 декабря, 23:58
Updated 2 декабря, 23:58
В Приморье 35-летняя арестованная оказалась под следствием за демонстрацию запрещенной символики в СИЗО.
Она отбывает наказание и с марта по октябрь 2024 года показывала другим заключенным свои татуировки с символикой запрещенной экстремистской организации.
Следователи начали допрос свидетелей из числа заключенных. Если женщина будет признана виновной, ей грозит до 4 лет лишения свободы. Уголовное дело передано в суд, на её имущество наложен арест для возмещения ущерба.
Расследование продолжается, правоохранители ищут других участников группы.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье предъявили обвинение лидеру запрещенной экстремистской организации.