Снег, ветер и жуткие морозы: «адский» холод продолжает властвовать в Приморье

Сегодня и завтра, 3 и 4 декабря, в регионе все еще идет снег, сообщает «Примгидромет». На севере временами падают снежинки. Столбики термометров не поднимутся выше минусовых значений даже днем. К слову, ночь на среду выдастся немного теплее, чем минувшая, а вот днем будет немного холоднее, чем сегодня.