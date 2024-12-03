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Posted 3 декабря, 01:42

Published 3 декабря, 01:42

Modified 3 декабря, 01:44

Updated 3 декабря, 01:44

Жуткие морозы с снегопады ожидаются в Приморском крае

Снег, ветер и жуткие морозы: «адский» холод продолжает властвовать в Приморье

3 декабря 2024, 01:42
Фото: vostokmedia.com.

Жуткие морозы с снегопады ожидаются в Приморском крае

Сюжет
Погода
Приморский край ощутил сполна суровое настроение декабря. Тридцатиградусные морозы дали о себе знать во многих районах региона. Что же ждет местное население в ближайшее время?

Сегодня и завтра, 3 и 4 декабря, в регионе все еще идет снег, сообщает «Примгидромет». На севере временами падают снежинки. Столбики термометров не поднимутся выше минусовых значений даже днем. К слову, ночь на среду выдастся немного теплее, чем минувшая, а вот днем будет немного холоднее, чем сегодня.

Во Владивостоке воздух прогреется до -2 — -5 °С. После обеда начнет дуть сильный ветер. Завтра осадков не предвидится, как и сегодня. Температурный фон тоже существенно не поменяется.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае зафиксировали почти тридцатиградусный мороз. К слову, температуры упали не только на севере края, но и в Спасском районе.

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