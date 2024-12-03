Снег, ветер и жуткие морозы: «адский» холод продолжает властвовать в Приморье

Posted 3 декабря, 01:42
Published 3 декабря, 01:42
Modified 3 декабря, 01:44
Updated 3 декабря, 01:44
Сегодня и завтра, 3 и 4 декабря, в регионе все еще идет снег, сообщает «Примгидромет». На севере временами падают снежинки. Столбики термометров не поднимутся выше минусовых значений даже днем. К слову, ночь на среду выдастся немного теплее, чем минувшая, а вот днем будет немного холоднее, чем сегодня.
Во Владивостоке воздух прогреется до -2 — -5 °С. После обеда начнет дуть сильный ветер. Завтра осадков не предвидится, как и сегодня. Температурный фон тоже существенно не поменяется.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае зафиксировали почти тридцатиградусный мороз. К слову, температуры упали не только на севере края, но и в Спасском районе.