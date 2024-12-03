Трагедия в самом центре города: пожар не обошёлся без жертв во Владивостоке

Posted 3 декабря, 01:43
Published 3 декабря, 01:43
Modified 3 декабря, 01:45
Updated 3 декабря, 01:45
Дознанаватели МЧС России устанавливают причины трагического пожара во Владивостоке.
3 декабря около 3 часов ночи на улице Пологая загорелся трехквартирный дом.
Когда пожарные прибыли, из-под крыши шел густой дым. В одной из квартир они нашли тело 66-летнего мужчины.
Пожар повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров.
В настоящее время дознаватели проводят проверку и выясняют, что стало причиной возгорания.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в подъезде жилого дома во Владивостоке.