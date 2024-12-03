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Posted 3 декабря, 01:43

Published 3 декабря, 01:43

Modified 3 декабря, 01:45

Updated 3 декабря, 01:45

Человек погиб в пожаре в центре Владивостока

Трагедия в самом центре города: пожар не обошёлся без жертв во Владивостоке

3 декабря 2024, 01:43
Фото: Изображение Midjourney.

Человек погиб в пожаре в центре Владивостока

Сюжет
Трагедия
Жилой дом загорелся в центре Владивостока ночью. На месте пожарные обнаружили тело погибшего.

Дознанаватели МЧС России устанавливают причины трагического пожара во Владивостоке.

3 декабря около 3 часов ночи на улице Пологая загорелся трехквартирный дом.

Когда пожарные прибыли, из-под крыши шел густой дым. В одной из квартир они нашли тело 66-летнего мужчины.

Пожар повредил квартиру на площади около 20 квадратных метров.

В настоящее время дознаватели проводят проверку и выясняют, что стало причиной возгорания.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре в подъезде жилого дома во Владивостоке.

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#Новости#Общество#Владивосток#МЧС России#Трагедия#Жертвы#Приморский край#Приморье#Происшествия
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