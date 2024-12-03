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Posted 3 декабря, 07:12

Published 3 декабря, 07:12

Modified 3 декабря, 07:15

Updated 3 декабря, 07:15

Цены на новогодние елки поражают жителей Приморского края

Ценовой кошмар: стоимость главного новогоднего атрибута шокировала жителя Приморья

3 декабря 2024, 07:12
Фото: vostokmedia.com.

Цены на новогодние елки поражают жителей Приморского края

Сюжет
Новый год
Предпраздничный ажиотаж постепенно начинает охватывать жителей Приморского края. Некоторые уже успели огорчиться, посетив местные магазины. С чем это связано? — узнаете в материале.

Декабрь вступил в свои права. Теперь приморцы постепенно вливаются в предновогоднюю суету. Жители дальневосточной столицы начинают заглядываться на разноцветные товары и изучают цены в местных магазинах. К слову, стоимость некоторых атрибутов Нового года, мягко говоря, шокирует.

Фото: vostokmedia.com

Первоначальная стоимость искусственных елочек поразила горожанина. За зеленую красавицу нужно выложить почти 80 000 рублей! Однако, как это часто бывает, есть одно «но». Для счастливых обладателей клубных карт действует выгодная скидка.

Возможно, таким образом магазин пополняет клиентскую базу, завлекая покупателей щедрым жестом. Однако ранее в социальных сетях появились кадры, сделанные в уссурийском филиале, где подобных акций еще не было.

Фото: mark2_che

Важно отметить, что несмотря на поразительные цены, приморцы не унывают. Некоторые уже вовсю готовятся к долгожданным праздникам. Например, автомобилисты украшают своих «ласточек» самыми изощренными способами.

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#Новости#Общество#Владивосток#Новый год#Праздник#Приморский край#Елка
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