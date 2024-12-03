Ценовой кошмар: стоимость главного новогоднего атрибута шокировала жителя Приморья

Posted 3 декабря, 07:12
Published 3 декабря, 07:12
Modified 3 декабря, 07:15
Updated 3 декабря, 07:15
Декабрь вступил в свои права. Теперь приморцы постепенно вливаются в предновогоднюю суету. Жители дальневосточной столицы начинают заглядываться на разноцветные товары и изучают цены в местных магазинах. К слову, стоимость некоторых атрибутов Нового года, мягко говоря, шокирует.
Первоначальная стоимость искусственных елочек поразила горожанина. За зеленую красавицу нужно выложить почти 80 000 рублей! Однако, как это часто бывает, есть одно «но». Для счастливых обладателей клубных карт действует выгодная скидка.
Возможно, таким образом магазин пополняет клиентскую базу, завлекая покупателей щедрым жестом. Однако ранее в социальных сетях появились кадры, сделанные в уссурийском филиале, где подобных акций еще не было.
Важно отметить, что несмотря на поразительные цены, приморцы не унывают. Некоторые уже вовсю готовятся к долгожданным праздникам. Например, автомобилисты украшают своих «ласточек» самыми изощренными способами.