Центр науки и культуры: марафон «Знание. Первые» пройдет на Сахалине в 2025 году

Posted 3 декабря, 06:46
Published 3 декабря, 06:46
Modified 3 декабря, 06:48
Updated 3 декабря, 06:48
Марафон будет приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и станет площадкой для диалога между молодежью и государственными деятелями. Валерий Лимаренко подчеркнул, что Сахалинская область стремится стать культурным и научным центром в ДФО. И для этого правительство области принимает комплексные меры по развитию региона в этом направлении.
«Мы стремимся к тому, чтобы Сахалинская область стала центром культуры и науки Дальнего Востока. В регионе строится кампус мирового уровня „СахалинТех“ на 800 тысяч квадратных метров учебных и лабораторных площадей, куда мы приглашаем ученых и преподавателей самых разных областей знаний. Мы открыли „Школу 21“, где готовим собственных IT-специалистов, создали центр беспилотных технологий, развиваем водородное направление. Регион стал центром притяжения интеллигенции в области культуры: у нас создано два оркестра, открылся филиал Щукинского училища, проектируется театр оперетты. Развивать просветительскую деятельность — важная задача, которая стоит перед нами. В ее решении Российское общество „Знание“ стало нашим ближайшим партнером», — подчеркнул Валерий Лимаренко.
Георгий Будный сообщил, что Сахалин стал одним из первых регионов, где созданы областной филиал и наблюдательный совет организации, а просветительская активность на островах увеличилась в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом. На заседании Наблюдательного совета также были определены планы на 2025 год, включая множество мероприятий, посвященных юбилею Победы.
Он подчеркнул, что проект стал популярной площадкой для прямого общения между первыми лицами государства и молодежью. В марафоне регулярно участвуют жители новых регионов России.
«Это флагманское мероприятие Российского общества „Знание“, которое проводится два раза в год. С учетом и тематики грядущего марафона, и роли Сахалинской области во Второй мировой войне островной регион — одно из самых подходящих мест для его проведения», — рассказал Георгий Будный.
В рамках заседания Наблюдательного совета регионального отделения Российского общества «Знание», которое прошло в Южно-Сахалинске под председательством заместителя председателя правительства Сахалинской области Вячеслава Аленькова, были определены планы на 2025 год. В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне региональным отделением запланировано проведение большого количества мероприятий, в которых примут участие лекторы Российского общества «Знание», а также представители Наблюдательного совета в качестве лекторов по своей тематике. Для этого будет сформирован план ежеквартальных выступлений. В заседании приняли участие руководитель управления по развитию Дальневосточного федерального округа Российского общества «Знание» Геннадий Луданов, председатель регионального отделения Российского общества «Знание» в Сахалинской области Александр Самардак, а также члены регионального отделения и лекторы просветительской организации.
Российское общество «Знание» было основано в 1947 году и в 2021 году перезапущено Президентом России. Сахалинская область принимает активное участие в проектах общественной организации. В этом году два проекта из Сахалинской области стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ, что свидетельствует о активном участии региона в просветительских проектах. Премию до 1 миллиона рублей на создание досугового клуба выиграла школа № 3 имени Героя Советского Союза А. А. Булгакова Корсаковского городского округа. Награду до 500 тысяч рублей получит гимназия № 3 города Южно-Сахалинска за проект об образовательном туризме для молодежи. Также сахалинцы активно участвуют в конкурсе общества «Родная игрушка», направленного на поддержку и продвижение российских производителей игр и игрушек.
До конца 2024 года Российское общество «Знание» планирует выпустит документальный фильм о Сахалине, съемки которого прошли в этом году. Съемочная группа просветительской организации побывала на ведущих предприятиях и организациях региона — Южно-Сахалинской ТЭЦ-1, в Совхозе «Тепличный», на экспериментальном заводе по производству водорода и других.