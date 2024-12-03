Центр науки и культуры: марафон «Знание. Первые» пройдет на Сахалине в 2025 году

Российское общество «Знание» было основано в 1947 году и в 2021 году перезапущено Президентом России. Сахалинская область принимает активное участие в проектах общественной организации. В этом году два проекта из Сахалинской области стали победителями конкурса инициатив родительских сообществ, что свидетельствует о активном участии региона в просветительских проектах. Премию до 1 миллиона рублей на создание досугового клуба выиграла школа № 3 имени Героя Советского Союза А. А. Булгакова Корсаковского городского округа. Награду до 500 тысяч рублей получит гимназия № 3 города Южно-Сахалинска за проект об образовательном туризме для молодежи. Также сахалинцы активно участвуют в конкурсе общества «Родная игрушка», направленного на поддержку и продвижение российских производителей игр и игрушек.