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Posted 3 декабря, 04:51

Published 3 декабря, 04:51

Modified 3 декабря, 04:53

Updated 3 декабря, 04:53

Страшная авария со смертельным исходом произошла в Приморском крае

Умер в реанимации: автомобиль расплющило в ДТП с грузовиком в Приморье — фото

3 декабря 2024, 04:51
Фото: prim_police.

Страшная авария со смертельным исходом произошла в Приморском крае

Сюжет
Снегопад
Чудовищное столкновение унесло жизнь молодого парня в Приморском крае. Более того, в роковом инциденте пострадал ребенок.

На 577 километре федеральной трассы «Уссури» случилось дорожное происшествие, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобиль Daihatsu Terios занесло на заснеженной дороге, в результате чего легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком Mitsubishi Fuso Fighter.

Водителя мини-кроссовера и его 17-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Третий человек, находившийся в легковом авто, получил травмы, несовместимые с жизнью, — 19-летний парень умер в реанимации.

Фото: prim_police

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль перевернулся посреди дороги в дальневосточной столице.

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