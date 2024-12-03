Умер в реанимации: автомобиль расплющило в ДТП с грузовиком в Приморье — фото

Posted 3 декабря, 04:51
Published 3 декабря, 04:51
Modified 3 декабря, 04:53
Updated 3 декабря, 04:53
На 577 километре федеральной трассы «Уссури» случилось дорожное происшествие, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Автомобиль Daihatsu Terios занесло на заснеженной дороге, в результате чего легковушка вылетела на встречку, где столкнулась с грузовиком Mitsubishi Fuso Fighter.
Водителя мини-кроссовера и его 17-летнего пассажира госпитализировали в больницу. Третий человек, находившийся в легковом авто, получил травмы, несовместимые с жизнью, — 19-летний парень умер в реанимации.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что автомобиль перевернулся посреди дороги в дальневосточной столице.