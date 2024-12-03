В Хабаровске названы победители фестиваля актёрской песни «Театральный Орфей»

Напомним, с 2011 года Дальневосточный театральный фестиваль актерской песни «Театральный Орфей» стал носить имя заслуженного артиста России Влада Павленко, трагически погибшего летом 2011 года. Актерская песня — это маленький спектакль, прожитый и сыгранный актером за 3-5 минут сценического времени. Здесь могут быть использованы костюмы, грим, декорации и всевозможные эффекты.