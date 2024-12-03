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Posted 3 декабря, 03:02

Published 3 декабря, 03:02

Modified 3 декабря, 03:04

Updated 3 декабря, 03:04

В Хабаровске названы победители фестиваля актёрской песни «Театральный Орфей»

В Хабаровске названы победители фестиваля актёрской песни «Театральный Орфей»

3 декабря 2024, 03:02
Фото: Правительство Хабаровского края.
В Хабаровском краевом театре драмы состоялся ежегодный фестиваль актерской песни «Театральный Орфей» имени Влада Павленко. За звание лучшего в творческим конкурсе боролись артисты пяти театров и студенты Хабаровского государственного института культуры.

Ведущие актеры профессиональных театров представили песни, музыкальные композиции, творческие номера. Масштабный конкурс Хабаровское отделение Союза театральных деятелей России проводит в регионе уже в 20-й раз. Событие организовано при поддержке министерства культуры края.

Первое место завоевал артист хора Хабаровского краевого академического музыкального театра Илья Ахтырко. Второе место разделили артистка-вокалистка ХКАМТ Юлия Горенская и артист Хабаровского ТЮЗа Артур Рубцов, бронзу взяли артист-вокалист ХКАМТ Андрей Кучинский и актриса ТЮЗа Елена Колесникова. Приз зрительских симпатий присудили Артуру Рубцову.

— В фестивале участвую второй раз — до этого представлял свой номер еще во время учебы в Хабаровском государственном институте культуры. В условиях ограничений из-за пандемии COVID-19 конкурс проходил дистанционно, особых вершин тогда не достиг. Для меня фестиваль, как и другие этапы жизни — это возможности для преодоления трудностей, победы над собой, самосовершенствования. В этот раз я представил номер «Не вечер» — это история про молодого человека, у которого все, что осталось от любви всей его жизни — платок, овеянный дорогими сердцу ароматами. Этот платок — все, что связывает его с той самой женщиной, но герой не отчаивается, верит, что все впереди. Думаю, мне удалось передать искренние чувства зрителю, это главное, — рассказал Илья Ахтырко.

Напомним, с 2011 года Дальневосточный театральный фестиваль актерской песни «Театральный Орфей» стал носить имя заслуженного артиста России Влада Павленко, трагически погибшего летом 2011 года. Актерская песня — это маленький спектакль, прожитый и сыгранный актером за 3-5 минут сценического времени. Здесь могут быть использованы костюмы, грим, декорации и всевозможные эффекты.

В этом году событие объединило артистов Хабаровского краевого академического музыкального театра, Краевого театра драмы и Хабаровского ТЮЗа, Хабаровского краевого театра кукол, камерный театр «Триада». Также жители и гости города оценили выступления будущих звезд театральной сцены — студентов Хабаровского государственного института культуры.

#Хабаровский край
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