В Хабаровском крае в 2024 году с помощью процедуры ЭКО родилось 315 детей

Posted 3 декабря, 02:51
Published 3 декабря, 02:51
Modified 3 декабря, 02:53
Updated 3 декабря, 02:53
За 18 лет работы Перинатального центра на свет появилось 4440 ребенка.
Затраты по процедуре ЭКО покрывает полис обязательного медицинского страхования. В прошлом году в Перинатальном центре за счет средств ОМС провели 1342 процедур ЭКО, а в 2024 году за 11 месяцев — 1188. Прохождение делится на несколько этапов. Средняя эффективность процедур ЭКО составляет 30-35 процентов. Она сильно зависит от возраста женщины — чем моложе будущая мама, тем больше вероятность успеха.
Специалисты Перинатального центра отмечают, что процентное соотношение мужского и женского бесплодия примерно одинаково. Существуют определенные сроки, когда при регулярной половой жизни и после отказа от контрацепции, должна наступить беременность. Для женщин моложе 35 лет этот срок составляет один год, для женщин старше 35 лет — полгода.
В регионе создана трехуровневая система медицинской помощи для пациентов, страдающих бесплодием. Первым делом необходимо обратиться в женскую консультацию по месту жительства к участковому врачу акушеру-гинекологу и пройти назначенное медицинское обследование. Далее пациентов направляют в кабинеты по бесплодию в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре, где проводят бесплатные специализированные обследования. При необходимости, если не установлено противопоказаний, пациентку направляют на прохождение процедуры ЭКО.
Так, жительница района имени Лазо Дарья благодаря процедуре ЭКО наконец-то смогла испытать материнское счастье.
— Мы достаточно долго к этому шли. С 2020 года было пять попыток, из них три — полные программы ЭКО. Сейчас дочке уже 2,5 года, и мы планируем в скором времени еще раз прийти сюда за вторым ребенком. У нас в заморозке есть один эмбрион — по ОМС можно неограниченное количество раз бесплатно заморозить и разморозить эмбрионы, чтобы самим выбрать, когда произойдет беременность, — рассказала Дарья.
Всего в штате организации — 164 врача, а среднего медицинского персонала — 274. На базе центра проводится ежегодно около 40 процентов всех родов Хабаровского края. В ноябре работу краевого Перинатального центра проинспектировал губернатор Дмитрий Демешин. Сегодня происходит снижение количества родов, поэтому перед краевым правительством стоит задача — убедить семьи, что рожать безопасно и для этого есть все условия. Ежегодно в Перинатальном центре проводится 1200 процедур ЭКО. Но мощности позволяют проводить до 3000 тысяч циклов. Глава края отметил, что в Перинатальном центре есть проблемы, как и в целом структуре здравоохранения, например, с кадровым подбором, нехваткой реанимационных автомобилей, но добавил, что краевые власти рассмотрят вопрос об увеличении финансирования на эти нужды. Дмитрий Демешин осмотрел родовые залы, реанимационное и эмбриологическое отделение и убедился, что они оснащены необходимым современным оборудованием для оказания высококачественной помощи пациентам.
Напомним также, что во время Послания Федеральному Собранию Президент РФ Владимир Путин предложил запустить новую комплексную программу по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе репродуктивного здоровья, чтобы дети рождались и росли здоровыми, а в будущем и у них были здоровые дети. В числе приоритетов такой программы: расширение сети женских консультаций, модернизация перинатальных центров, детских поликлиник и больниц.