В Хабаровском крае в 2024 году с помощью процедуры ЭКО родилось 315 детей

Всего в штате организации — 164 врача, а среднего медицинского персонала — 274. На базе центра проводится ежегодно около 40 процентов всех родов Хабаровского края. В ноябре работу краевого Перинатального центра проинспектировал губернатор Дмитрий Демешин. Сегодня происходит снижение количества родов, поэтому перед краевым правительством стоит задача — убедить семьи, что рожать безопасно и для этого есть все условия. Ежегодно в Перинатальном центре проводится 1200 процедур ЭКО. Но мощности позволяют проводить до 3000 тысяч циклов. Глава края отметил, что в Перинатальном центре есть проблемы, как и в целом структуре здравоохранения, например, с кадровым подбором, нехваткой реанимационных автомобилей, но добавил, что краевые власти рассмотрят вопрос об увеличении финансирования на эти нужды. Дмитрий Демешин осмотрел родовые залы, реанимационное и эмбриологическое отделение и убедился, что они оснащены необходимым современным оборудованием для оказания высококачественной помощи пациентам.