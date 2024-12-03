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Posted 3 декабря, 04:05

Published 3 декабря, 04:05

Modified 3 декабря, 04:07

Updated 3 декабря, 04:07

Автомобиль опрокинулся посреди дороги во Владивостоке

«Вот это учудил»: «мастер-класс» по парковке показал автомобилист в Приморье — фото

3 декабря 2024, 04:05
Фото: vostokmedia.com.

Автомобиль опрокинулся посреди дороги во Владивостоке

Сюжет
Автомобиль
Автолюбители не перестают удивлять подписчиков новых медиа. На сей раз водительские навыки продемонстрировал приморец на Чуркине во Владивостоке.

В дальневосточной столице на Калинина автомобилист опрокинул машину, расположившись посреди дороги и заняв полосу. При каких обстоятельствах рулевой перевернул транспорт — неизвестно. Однако неожиданная преграда, мягко говоря, расстраивает других участников движения. К слову, о пострадавших пока тоже не сообщается.

«Без суеты на дорогах никак что ли?» — возмутился комментатор в соцсетях.
Фото: svodka25

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое столкновение на дороге попало на камеру видеорегистратора в Приморском крае. Красная легковушка буквально вылетела на встречку и спровоцировала жесткое ДТП.

Чудовищное ДТП: лобовое столкновение попало на камеру в Приморье — видео
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#Новости#Общество#Владивосток#Автомобиль#Дорожное движение#Приморский край#ДТП#Авария#Видеорегистратор
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