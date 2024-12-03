«Вот это учудил»: «мастер-класс» по парковке показал автомобилист в Приморье — фото

В дальневосточной столице на Калинина автомобилист опрокинул машину, расположившись посреди дороги и заняв полосу. При каких обстоятельствах рулевой перевернул транспорт — неизвестно. Однако неожиданная преграда, мягко говоря, расстраивает других участников движения. К слову, о пострадавших пока тоже не сообщается.