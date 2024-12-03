«Вот это учудил»: «мастер-класс» по парковке показал автомобилист в Приморье — фото

Posted 3 декабря, 04:05
Published 3 декабря, 04:05
Modified 3 декабря, 04:07
Updated 3 декабря, 04:07
В дальневосточной столице на Калинина автомобилист опрокинул машину, расположившись посреди дороги и заняв полосу. При каких обстоятельствах рулевой перевернул транспорт — неизвестно. Однако неожиданная преграда, мягко говоря, расстраивает других участников движения. К слову, о пострадавших пока тоже не сообщается.
«Без суеты на дорогах никак что ли?» — возмутился комментатор в соцсетях.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что жуткое столкновение на дороге попало на камеру видеорегистратора в Приморском крае. Красная легковушка буквально вылетела на встречку и спровоцировала жесткое ДТП.