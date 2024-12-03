vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 23:33

Published 2 декабря, 23:33

Modified 2 декабря, 23:35

Updated 2 декабря, 23:35

Снежная погода установилась в Приморском крае

Всерьез и надолго: снег идёт в Приморском крае

2 декабря 2024, 23:33
Фото: vostokmedia.com.

Снежная погода установилась в Приморском крае

Сюжет
Погода
Зима решила показать Приморскому краю, что пришла всерьёз и минимум на три месяца — сегодня фактически по всему региону (за исключением южной части) продолжает идти снег.

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем по-прежнему зависает циклон, точнее — его тыловая часть. А это значит, что идёт снег: местами небольшой, в центральных районах умеренный. По всему краю отмечаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер сильный северо-западный и по-зимнему холодно — днём до -15°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер — как и в крае — сильный. И устойчивые минусовые температуры — днём -5…-7°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как снегом засыпало Приморье.

Мощно накрыло: сильный снегопад накрыл Приморский край — видео
Узнать подробнее
#Новости#Погода#Владивосток#Снег#Приморский край#Приморье
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика