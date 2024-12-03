Всерьез и надолго: снег идёт в Приморском крае

По сообщениям Примгидромета, сегодня над краем по-прежнему зависает циклон, точнее — его тыловая часть. А это значит, что идёт снег: местами небольшой, в центральных районах умеренный. По всему краю отмечаются налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица, снежный накат. Ветер сильный северо-западный и по-зимнему холодно — днём до -15°C.



Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. На дорогах гололедица. Ветер — как и в крае — сильный. И устойчивые минусовые температуры — днём -5…-7°C.