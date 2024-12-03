ВТБ планирует интегрировать более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

Процесс объединения ВТБ и РНКБ стартует в мае следующего года. Он будет поэтапным. Сначала планируется автоматически перевести эскроу-счета. Клиенты РНКБ получат доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Когда этот процесс завершится, во втором полугодии 2025 года, в инфраструктуру ВТБ начнут подключать все остальные продукты и счета клиентов РНКБ. Согласно плану, уже в ноябре 2025 года интеграция будет полностью завершена, пишет inkazan.ru.