ВТБ планирует интегрировать более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

Posted 3 декабря, 14:24
Published 3 декабря, 14:24
Modified 3 декабря, 14:24
Updated 3 декабря, 14:24
Процесс объединения ВТБ и РНКБ стартует в мае следующего года. Он будет поэтапным. Сначала планируется автоматически перевести эскроу-счета. Клиенты РНКБ получат доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Когда этот процесс завершится, во втором полугодии 2025 года, в инфраструктуру ВТБ начнут подключать все остальные продукты и счета клиентов РНКБ. Согласно плану, уже в ноябре 2025 года интеграция будет полностью завершена, пишет inkazan.ru.
ВТБ и РНКБ начали готовиться к активной интеграции, чтобы в 2025 году смена банков для клиентов прошла комфортно и незаметно. Горшков назвал этот процесс передачей эстафеты от лидера крымского банковского рынка одному из наиболее крупных представителей банковского рынка РФ.
Как сообщили в ВТБ, осенью 2024 года клиентам РНКБ из Крыма и Севастополя стали доступны банковские продукты ВТБ, и этой возможностью воспользовались более 35 000 человек. Наряду с этим активно используется объединенная банкоматная сеть РНКБ, ВТБ и «Открытия», что упрощает доступность для клиентов банковских услуг.