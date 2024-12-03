vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 3 декабря, 14:24

Published 3 декабря, 14:24

Modified 3 декабря, 14:24

Updated 3 декабря, 14:24

ВТБ планирует интегрировать более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

ВТБ планирует интегрировать более 2 млн розничных клиентов РНКБ в 2025 году

3 декабря 2024, 14:24
Фото: 1MI.
В ВТБ сообщили об интеграции более двух миллионов розничных клиентов РНКБ в 2025 году. Накануне 15-го форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» Георгий Горшков, заместитель президента — председателя правления ВТБ, прокомментировал подробности этого процесса.

Процесс объединения ВТБ и РНКБ стартует в мае следующего года. Он будет поэтапным. Сначала планируется автоматически перевести эскроу-счета. Клиенты РНКБ получат доступ к своим счетам через онлайн-банк ВТБ. Когда этот процесс завершится, во втором полугодии 2025 года, в инфраструктуру ВТБ начнут подключать все остальные продукты и счета клиентов РНКБ. Согласно плану, уже в ноябре 2025 года интеграция будет полностью завершена, пишет inkazan.ru.

ВТБ и РНКБ начали готовиться к активной интеграции, чтобы в 2025 году смена банков для клиентов прошла комфортно и незаметно. Горшков назвал этот процесс передачей эстафеты от лидера крымского банковского рынка одному из наиболее крупных представителей банковского рынка РФ.

Как сообщили в ВТБ, осенью 2024 года клиентам РНКБ из Крыма и Севастополя стали доступны банковские продукты ВТБ, и этой возможностью воспользовались более 35 000 человек. Наряду с этим активно используется объединенная банкоматная сеть РНКБ, ВТБ и «Открытия», что упрощает доступность для клиентов банковских услуг.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика