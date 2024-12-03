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Posted 3 декабря, 06:11

Published 3 декабря, 06:11

Modified 3 декабря, 06:13

Updated 3 декабря, 06:13

Пенсионерка погибла под поездом в Приморском крае

Вышла на пути и попала под поезд: пожилая женщина погибла на ж/д переезде в Приморье

3 декабря 2024, 06:11
Фото: Изображение Midjourney.

Пенсионерка погибла под поездом в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Женщина погибла под поездом во Владивостоке. Приморская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия.

Во вторник, 3 декабря, около 11.00 (время местное) в районе станции Океанская Дальневосточной железной дороги в городе Владивостоке произошел смертельный инцидент. 74-летняя женщина попала под электропоезд, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.

По информации прокуратуры, погибшая переходила пути на регулируемом железнодорожном переезде, игнорируя запрещающие звуковые и световые сигналы.

Обстоятельства происшествия устанавливают.

Приморская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае необходимости специалисты примут меры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном происшествии на железнодорожном переезде во Владивостоке.

Пешеход лежит посреди дороги, переезд закрыт: человека сбили у путей во Владивостоке
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