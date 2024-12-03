Вышла на пути и попала под поезд: пожилая женщина погибла на ж/д переезде в Приморье

Posted 3 декабря, 06:11
Published 3 декабря, 06:11
Modified 3 декабря, 06:13
Updated 3 декабря, 06:13
Во вторник, 3 декабря, около 11.00 (время местное) в районе станции Океанская Дальневосточной железной дороги в городе Владивостоке произошел смертельный инцидент. 74-летняя женщина попала под электропоезд, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.
По информации прокуратуры, погибшая переходила пути на регулируемом железнодорожном переезде, игнорируя запрещающие звуковые и световые сигналы.
Обстоятельства происшествия устанавливают.
Приморская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. В случае необходимости специалисты примут меры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном происшествии на железнодорожном переезде во Владивостоке.