Вышла на пути и попала под поезд: пожилая женщина погибла на ж/д переезде в Приморье

Во вторник, 3 декабря, около 11.00 (время местное) в районе станции Океанская Дальневосточной железной дороги в городе Владивостоке произошел смертельный инцидент. 74-летняя женщина попала под электропоезд, сообщили «Восток-Медиа» в пресс-службе дальневосточной транспортной прокуратуры.