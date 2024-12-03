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Posted 3 декабря, 05:21

Published 3 декабря, 05:21

Modified 3 декабря, 05:23

Updated 3 декабря, 05:23

Выяснились обстоятельства смертельной аварии на ж/д переезде во Владивостоке

Выяснились обстоятельства смертельной аварии на ж/д переезде во Владивостоке

3 декабря 2024, 05:21
Фото: 1MI.
Сюжет
Происшествие
Женщина-пешеход погибла на железнодорожном переезде в районе Океанской во Владивостоке. Специалисты рассказали о некоторых обстоятельствах инцидента.

В сети сообщали о смертельной инциденте на железнодорожном переезде в пригороде Владивостока. Выяснились обстоятельства произошедшего.

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В УМВД по Приморскому краю сообщили, что женщина переходила пути на запрещающий сигнал семафора. От удара она погибла на месте. Смерть констатировали медики, сообщили в краевом минздраве.

На месте работает следственная группа. Прочие обстоятельства происшествия выясняют. Расследование контролирует дальневосточная транспортная прокуратура.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожилой женщине, которая погибла под колесами автомобиля в Приморском крае.

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