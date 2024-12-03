Выяснились обстоятельства смертельной аварии на ж/д переезде во Владивостоке

Posted 3 декабря, 05:21
Published 3 декабря, 05:21
Modified 3 декабря, 05:23
Updated 3 декабря, 05:23
В сети сообщали о смертельной инциденте на железнодорожном переезде в пригороде Владивостока. Выяснились обстоятельства произошедшего.
В УМВД по Приморскому краю сообщили, что женщина переходила пути на запрещающий сигнал семафора. От удара она погибла на месте. Смерть констатировали медики, сообщили в краевом минздраве.
На месте работает следственная группа. Прочие обстоятельства происшествия выясняют. Расследование контролирует дальневосточная транспортная прокуратура.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожилой женщине, которая погибла под колесами автомобиля в Приморском крае.