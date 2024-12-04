Более 200 школьников Приморья посетили ВМТП за год в проекте «Билет в будущее»

Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют Группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Контейнерный парк FESCO составляет более 170 тыс. TEU, количество фитинговых платформ — почти 15 тыс. единиц. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом Президента РФ передан госкорпорации «Росатом».