Более 200 школьников Приморья посетили ВМТП за год в проекте «Билет в будущее»

Posted 4 декабря, 01:51
Published 4 декабря, 01:51
Modified 4 декабря, 01:53
Updated 4 декабря, 01:53
С января по декабрь 221 ученик из 13 школ со всего Приморского края в рамках нацпроекта «Образование» познакомился с работой терминалов и наиболее востребованными логистическими профессиями.
— Владивостокский морской торговый порт тщательно подходит к подготовке будущих специалистов транспортно-логистической отрасли. По итогам этого года мы увидели огромный интерес ребят и получили восторженные отзывы о визите, — сказал управляющий директор ВМТП Николай Ермолаев.
Перед поездкой в порт ученики сами могли выбрать интересующее направление, поэтому специалисты ВМТП знакомили их с наиболее актуальными компетенциями. На «профпробах» старшеклассники узнавали особенности выбранной профессии и пробовали себя в выполнении производственных задач. Затем на экскурсии ребята вживую знакомились с работой порта, техникой и основными задачами на терминалах.
- Спасибо Владивостокскому морскому торговому порту и Транспортной группе FESCO! На детей очень произвела впечатление поездка. Это целый мир, свой город, где трудятся сотни людей, выполняя сложные задачи и работая в тяжелых условиях. Дети были под большим впечатлением, — поделилась педагог МБОУ СОШ №7 Владивостока Анна Панковецкая.
Владивостокский морской торговый порт активно участвует в подготовке профильных специалистов. Более 30 лет порт сотрудничает с МГУ имени Невельского, также работа проводится с профильными специальностями в крупнейших университетах, включая Дальневосточный федеральный университет.
Транспортная группа FESCO — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса, которые позволяют Группе осуществлять доставку грузов «от двери до двери» и контролировать все этапы интермодальной цепочки. FESCO принадлежит «Владивостокский морской торговый порт», интермодальный оператор «ФЕСКО Интегрированный Транспорт», оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», а также компании «Трансгарант» и «ФЕСКО Транс». Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске и Владивостоке. Контейнерный парк FESCO составляет более 170 тыс. TEU, количество фитинговых платформ — почти 15 тыс. единиц. Флот Группы включает более 30 транспортных судов в управлении, которые осуществляют перевозки преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций указом Президента РФ передан госкорпорации «Росатом».
Общая задача всех социальных, культурных и благотворительных программ FESCO — вклад в развитие человеческого капитала в регионах присутствия. Группа традиционно поддерживает инициативы в области культуры, искусства, спорта и образования, а также реализует выставочные и просветительские проекты.