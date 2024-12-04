ЧП с экскурсионным вертолетом в Приморском крае расследует прокуратура

Posted 4 декабря, 04:41
Published 4 декабря, 04:41
Modified 4 декабря, 04:46
Updated 4 декабря, 04:46
1 декабря 2024 года около 19:40 в Артеме Приморского края вертолет «Robinson», принадлежащий ООО «Гранат», совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.
На борту находились три пассажира, к счастью, никто не пострадал. Вертолет получил повреждения.
Приморская транспортная прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств происшествия. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности при подготовке к полету и действия собственника по информированию властей о происшествии. Расследование продолжается.
Ранее «Восток-Медиа» писало о чрезвычайном происшествии, которое случилось с экскурсионрым вертолетом, на борту которого были пассажиры.