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Posted 4 декабря, 04:41

Published 4 декабря, 04:41

Modified 4 декабря, 04:46

Updated 4 декабря, 04:46

ЧП с экскурсионным вертолетом в Приморском крае расследует прокуратура

ЧП с экскурсионным вертолетом в Приморском крае расследует прокуратура

4 декабря 2024, 04:41
Фото: 1MI.
Сюжет
Безопасность
Дальневосточная транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия с экскурсионным вертолетом в Приморье. Сообщают, что вертолет совершил жесткую посадку.

1 декабря 2024 года около 19:40 в Артеме Приморского края вертолет «Robinson», принадлежащий ООО «Гранат», совершил жесткую посадку, не долетев до взлетно-посадочной полосы, сообщили в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

На борту находились три пассажира, к счастью, никто не пострадал. Вертолет получил повреждения.

Приморская транспортная прокуратура начала проверку для выяснения обстоятельств происшествия. Специалисты оценят соблюдение требований безопасности при подготовке к полету и действия собственника по информированию властей о происшествии. Расследование продолжается.

Ранее «Восток-Медиа» писало о чрезвычайном происшествии, которое случилось с экскурсионрым вертолетом, на борту которого были пассажиры.

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