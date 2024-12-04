Ефимов: Проходка тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро готова на три четверти

Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, сообщил о том, что работы также ведутся на двух других участках Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» прокладывает тоннель между «Звенигородской» и «Шелепихой», в то время как щит «Лилия» приступил к созданию двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».