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Posted 4 декабря, 12:29

Published 4 декабря, 12:29

Modified 4 декабря, 12:30

Updated 4 декабря, 12:30

Ефимов: Проходка тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро готова на три четверти

Ефимов: Проходка тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро готова на три четверти

4 декабря 2024, 12:29
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о готовности на 75% сооружения правого перегонного тоннеля, протяженность которого более километра.

Он соединит станции метро «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии метро.

Владимир Ефимов отметил, что прокладка перегонного тоннеля между двумя указанными станциями выполняется с использованием тоннелепроходческих комплексов «Натали» и «Виктория», сообщает mos.ru. Щит «Натали», который работал на левом перегонном тоннеле, завершил свою работу 25 ноября. Щит «Виктория», который занимается правым тоннелем, проделал значительную часть пути и ему осталось пройти менее 250 метров до финиша.

Оба ТПМК принимали участие в строительстве тоннелей Большой кольцевой линии на таких участках, как «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.

Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, сообщил о том, что работы также ведутся на двух других участках Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» прокладывает тоннель между «Звенигородской» и «Шелепихой», в то время как щит «Лилия» приступил к созданию двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков отметил, что окончание проходки тоннеля — значимый этап для команды строителей. Создание каждого тоннеля осуществляется с высокой степенью точности. Работники управляют машинами, вес которых превышает 500 тонн. При этом важно, чтобы допустимое отклонение от заданной трассы не превышало 50 миллиметров.

Рублево-Архангельская линия метро будет проходить на северо-западе столицы. Она соединит деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублево-Архангельском. Запуск этой линии существенно улучшит транспортное обслуживание примерно для одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.

Процесс строительства тоннелей метрополитена с применением механизированных тоннелепроходческих комплексов находится на особом контроле Мосгосстройнадзора.

Ранее о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро рассказал Сергей Собянин.

#Общество
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