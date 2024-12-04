Ефимов: Проходка тоннеля на Рублево-Архангельской линии метро готова на три четверти

Posted 4 декабря, 12:29
Published 4 декабря, 12:29
Modified 4 декабря, 12:30
Updated 4 декабря, 12:30
Он соединит станции метро «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» на Рублево-Архангельской линии метро.
Владимир Ефимов отметил, что прокладка перегонного тоннеля между двумя указанными станциями выполняется с использованием тоннелепроходческих комплексов «Натали» и «Виктория», сообщает mos.ru. Щит «Натали», который работал на левом перегонном тоннеле, завершил свою работу 25 ноября. Щит «Виктория», который занимается правым тоннелем, проделал значительную часть пути и ему осталось пройти менее 250 метров до финиша.
Оба ТПМК принимали участие в строительстве тоннелей Большой кольцевой линии на таких участках, как «ЦСКА» — «Хорошевская», «Хорошевская» — «Шелепиха» и «Шелепиха» — «Деловой центр», а также на участке «Народное Ополчение» — «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии.
Василий Десятков, руководитель департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы, сообщил о том, что работы также ведутся на двух других участках Рублево-Архангельской линии: ТПМК «София» прокладывает тоннель между «Звенигородской» и «Шелепихой», в то время как щит «Лилия» приступил к созданию двухпутного тоннеля от «Бульвара Генерала Карбышева» до «Серебряного Бора».
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков отметил, что окончание проходки тоннеля — значимый этап для команды строителей. Создание каждого тоннеля осуществляется с высокой степенью точности. Работники управляют машинами, вес которых превышает 500 тонн. При этом важно, чтобы допустимое отклонение от заданной трассы не превышало 50 миллиметров.
Рублево-Архангельская линия метро будет проходить на северо-западе столицы. Она соединит деловой центр «Москва-Сити» с развивающейся территорией в Рублево-Архангельском. Запуск этой линии существенно улучшит транспортное обслуживание примерно для одного миллиона нынешних и будущих жителей семи центральных, западных и северо-западных районов Москвы.
Процесс строительства тоннелей метрополитена с применением механизированных тоннелепроходческих комплексов находится на особом контроле Мосгосстройнадзора.
Ранее о ходе строительства Рублево-Архангельской линии метро рассказал Сергей Собянин.