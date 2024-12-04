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Posted 4 декабря, 00:54

Published 4 декабря, 00:54

Modified 4 декабря, 00:56

Updated 4 декабря, 00:56

Железнодорожники Приморского края провезли Деда Мороза на паровозе по Сахалину

Главного Дедушку страны катала на паровозе бригада из Приморского края

4 декабря 2024, 00:54
Фото: express_primorye.

Железнодорожники Приморского края провезли Деда Мороза на паровозе по Сахалину

Сюжет
Дед Мороз
Главный Дед Мороз России прибывает в Приморский край 6 декабря. Первая встреча с приморскими ребятишками состоится в Уссурийске, а затем во Владивостоке. Но с приморцами главный Дедушка страны уже знаком. Ведь они катали его по Сахалину — на чудо-паровозе.

В пресс-службе ОАО «Экспресс Приморья» рассказали: поезд Деда Мороза уже побывал в разных районах ДФО. В том числе — на Сахалине. И по острову на самом настоящем паровозе его возили железнодорожники из Приморского края.

— Ретро-локомотив заранее доставили на остров с материка — это паровоз серии Эр 791-94, изготовленный на Брянском паровозостроительном заводе в 1955 году. Это одна из первых отечественных машин с пятью движущими осями, обеспечивающими высокую надежность и простоту в ремонте. Эти паровозы в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки, — рассказали в пресс-службе «Экспресс Приморья».

Управлять паровозом и возить Дедушку по острову вызвали специальную бригаду — из Уссурийска. Игорь Хальченко, Тимур Сильченко и Артем Ганзевич — паровозники с опытом. Они не первый год выводят во Владивостоке на маршруты Победы «Лебедянку».

Фото: express_primorye
— Мы внимательно осмотрели паровоз, украсили, обкатали, сахалинским коллегам опыт передали — как таким ретро-чудом управлять, — рассказал Игорь Хальченко.

А потом приморская бригада повезла Деда Мороза по острову — и помогла ему подарить чудо сахалинским детям. И вот теперь главного Дедушку страны ждёт и приморская ребятня. Правда, во Владивосток он прибудет на тепловозе — но все равно интересно!

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, чем можно заняться в поезде Деда Мороза.

Поезд Деда Мороза прибудет в Приморье
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#Новости#Общество#Сахалин#Дед Мороз#Поезда#Приморский край
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