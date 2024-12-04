Главного Дедушку страны катала на паровозе бригада из Приморского края

— Ретро-локомотив заранее доставили на остров с материка — это паровоз серии Эр 791-94, изготовленный на Брянском паровозостроительном заводе в 1955 году. Это одна из первых отечественных машин с пятью движущими осями, обеспечивающими высокую надежность и простоту в ремонте. Эти паровозы в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки, — рассказали в пресс-службе «Экспресс Приморья».