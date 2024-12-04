«Хвост оторвало»: экскурсионный вертолет упал во Владивостоке — видео

Posted 4 декабря, 03:55
Published 4 декабря, 03:55
Modified 4 декабря, 04:00
Updated 4 декабря, 04:00
Во Владивостоке произошла авария с экскурсионным вертолетом, который потерпел крушение, не долетев полтора километра до взлетно-посадочной полосы.
В воскресенье во время авиаэкскурсии произошло ЧП, рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков. По словам Александра, знакомого пассажиров, которые отправились на экскурсию, вертолет упал перед самым заходом на посадку.
Инцидент случился во время 30-минутной экскурсии. В результате жесткой посадки у вертолета оторвало хвост, но, к счастью, люди не пострадали. Информация о компании, которая предоставляла услуги экскурсий, пока не раскрывается.
Корреспондент «Восток-Медиа» запросил комментарий у пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре недалеко от аэропорта Владивостока.