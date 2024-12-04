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Posted 4 декабря, 03:55

Published 4 декабря, 03:55

Modified 4 декабря, 04:00

Updated 4 декабря, 04:00

ЧП произошло с экскурсионным вертолетом при заходе на посадку во Владивостоке

«Хвост оторвало»: экскурсионный вертолет упал во Владивостоке — видео

4 декабря 2024, 03:55
Фото: Изображение Midjourney.

ЧП произошло с экскурсионным вертолетом при заходе на посадку во Владивостоке

Сюжет
Пожар
Во время посадки после экскурсии во Владивостоке упал вертолет. Подробности инцидента раскрыл знакомый пассажиров.

Во Владивостоке произошла авария с экскурсионным вертолетом, который потерпел крушение, не долетев полтора километра до взлетно-посадочной полосы.

В воскресенье во время авиаэкскурсии произошло ЧП, рассказал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков. По словам Александра, знакомого пассажиров, которые отправились на экскурсию, вертолет упал перед самым заходом на посадку.

Видео: novikovstalker.

Инцидент случился во время 30-минутной экскурсии. В результате жесткой посадки у вертолета оторвало хвост, но, к счастью, люди не пострадали. Информация о компании, которая предоставляла услуги экскурсий, пока не раскрывается.

Корреспондент «Восток-Медиа» запросил комментарий у пресс-службы Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном пожаре недалеко от аэропорта Владивостока.

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