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Posted 4 декабря, 10:14

Published 4 декабря, 10:14

Modified 4 декабря, 10:16

Updated 4 декабря, 10:16

Компания-владелец вертолета отказывается комментировать падение судна в Приморье

Компания-владелец вертолета отказывается комментировать падение судна в Приморье

4 декабря 2024, 10:14
Фото: 1MI.
Сюжет
Вертолет
Корреспондент «Восток-Медиа» попытался взять комментарий у владельцев упавшего в Приморье вертолета. В компании сообщили, что комментариев насчет произошедшего не дают, но кое-что все же удалось узнать.

1 декабря 2024 года около 19:40 в Артеме, Приморский край, вертолет Robinson, принадлежащий ООО «Гранат», совершил жесткую посадку, не дотянув до взлетно-посадочной полосы.

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Авиакатастрофа произошла в воскресенье около 19:30. Три человека отправились на получасовую экскурсию на вертолете, но внезапно, за минуту до запланированной посадки, возникли неполадки.

Инцидент случился всего в нескольких сотнях метров от взлетной площадки. Пассажиры сообщили, что слышали по трансляции, как пилот запрашивал разрешение на посадку. Вскоре после этого вертолет резко снизился и врезался в землю. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.

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Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, какие действия предпринимает после инцидента руководство компании, которой принадлежит упавший вертолет.

«Мы сейчас никаких комментариев не даем, ведется расследование», — отрезал мужчина, который ответил на звонок.

На вопрос журналиста о том, планирует ли организация компенсировать ущерб пассажирам упавшего вертолета, сотрудник ответил положительно. К сожалению, мужчина не представился.

Также в организации сообщили, что стараются следить за ситуацией. С пассажирами, по словам сотрудников, будут работать. На какой стадии «работа» в данный момент, не уточнили. Напомним, о происшествии узнали от мужчины, который был на борту вертолета.

Как сообщал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков, после жесткой посадки пилот не помог им выбраться из кабины. Был ли он проинструктирован на случай чрезвычайных ситуаций — неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происшествие с участием экскурсионного вертолета в Приморье расследует прокуратура.

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