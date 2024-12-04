Компания-владелец вертолета отказывается комментировать падение судна в Приморье

Posted 4 декабря, 10:14
Published 4 декабря, 10:14
Modified 4 декабря, 10:16
Updated 4 декабря, 10:16
1 декабря 2024 года около 19:40 в Артеме, Приморский край, вертолет Robinson, принадлежащий ООО «Гранат», совершил жесткую посадку, не дотянув до взлетно-посадочной полосы.
Авиакатастрофа произошла в воскресенье около 19:30. Три человека отправились на получасовую экскурсию на вертолете, но внезапно, за минуту до запланированной посадки, возникли неполадки.
Инцидент случился всего в нескольких сотнях метров от взлетной площадки. Пассажиры сообщили, что слышали по трансляции, как пилот запрашивал разрешение на посадку. Вскоре после этого вертолет резко снизился и врезался в землю. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия.
Корреспондент «Восток-Медиа» постарался выяснить, какие действия предпринимает после инцидента руководство компании, которой принадлежит упавший вертолет.
«Мы сейчас никаких комментариев не даем, ведется расследование», — отрезал мужчина, который ответил на звонок.
На вопрос журналиста о том, планирует ли организация компенсировать ущерб пассажирам упавшего вертолета, сотрудник ответил положительно. К сожалению, мужчина не представился.
Также в организации сообщили, что стараются следить за ситуацией. С пассажирами, по словам сотрудников, будут работать. На какой стадии «работа» в данный момент, не уточнили. Напомним, о происшествии узнали от мужчины, который был на борту вертолета.
Как сообщал в своем телеграм-канале Дмитрий Новиков, после жесткой посадки пилот не помог им выбраться из кабины. Был ли он проинструктирован на случай чрезвычайных ситуаций — неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что происшествие с участием экскурсионного вертолета в Приморье расследует прокуратура.