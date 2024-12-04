Крупный пожар заметили на сопке Шошина во Владивостоке

Жители Владивостока заметили серьезный пожар в районе сопки Шошина. Крупный пожар был вызван возгоранием сухой травы. Пламя охватило довольно большую площадь около и было заметно издалека, что вызвало беспокойство у местных жителей. Фото с места жители поделились в сети.