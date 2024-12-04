Крупный пожар заметили на сопке Шошина во Владивостоке

Posted 4 декабря, 03:28
Published 4 декабря, 03:28
Modified 4 декабря, 03:30
Updated 4 декабря, 03:30
Жители Владивостока заметили серьезный пожар в районе сопки Шошина. Крупный пожар был вызван возгоранием сухой травы. Пламя охватило довольно большую площадь около и было заметно издалека, что вызвало беспокойство у местных жителей. Фото с места жители поделились в сети.
«Все пошло от костра слева, сначала на траву, и понеслась»;
«Ох, не первый раз это»;
«Все время там что-то горит», — рассказали очевидцы.
Оперативно прибывшие на место сотрудники МЧС быстро справились с огнем, предотвратив его дальнейшее распространение. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
Специалисты продолжают работать в зоне происшествия, чтобы исключить возможность повторного возникновения пожара. Пожарные напоминают о необходимости соблюдать осторожность при обращении с огнем в условиях сухой погоды.
Ранее «Восток-Медиа» писало об автомобиле, который загорелся около Тысячекоечной больницы во Владивостоке.