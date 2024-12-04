Лекарственные препараты продолжают поступать для льготников Сахалинской области

Posted 4 декабря, 06:54
Published 4 декабря, 06:54
Modified 4 декабря, 06:56
Updated 4 декабря, 06:56
Проблема нехватки лекарственных препаратов в Макаровском районе стояла остро в последний месяц. Это один из небольших районов островного региона, жителей, федеральных и региональных льготников, которым требуются медикаменты, здесь больше тысячи. Им на постоянной основе необходимо обеспечивать целый перечень препаратов. Однако в последний месяц макаровским пациентам иногда приходилось возвращаться из аптеки с неполным комплектом лекарств.
“На прошлой неделе ситуация сдвинулась с места. Стали поступать лекарства по всем группам. У нас много стариков, одиноких людей. Как лекарства поступают — сразу зовем, выдаем все, что положено по рецепту и с листа ожидания», — рассказала заведующая аптекой Сети «Фармация» в Макарове Светлана Биша, добавив, что сотрудники аптеки каждого льготника буквально в лицо знают.
В 2024 году в островном регионе активизировалась работа проводников здоровья — они активно привлекают пациентов к прохождению медосмотров, а значит, растет выявляемость заболеваний. Увеличилось количество приемов диспансерных пациентов и выписка рецептов. По этой причине спрос на льготные лекарственные препараты увеличился на треть.
В связи с этим из областного бюджета были оперативно выделены 200 миллионов рублей, и начались дополнительные закупки препаратов. Их поступление продолжается практически каждый день. Специалисты регионального минздрава проанализировали заявки по всем районам, чтобы лекарственное обеспечение продолжалось непрерывно.
«По нескольким группам препаратов создан запас вплоть до февраля следующего года. По другим лекарствам проводятся аукционные закупки. Заранее принимаем меры, чтобы не создалось дефицита от одного поступления до другого», — прокомментировала начальник отдела лекарственного обеспечения министерства здравоохранения Сахалинской области Анна Васильченко.