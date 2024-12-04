Лекарственные препараты продолжают поступать для льготников Сахалинской области

Проблема нехватки лекарственных препаратов в Макаровском районе стояла остро в последний месяц. Это один из небольших районов островного региона, жителей, федеральных и региональных льготников, которым требуются медикаменты, здесь больше тысячи. Им на постоянной основе необходимо обеспечивать целый перечень препаратов. Однако в последний месяц макаровским пациентам иногда приходилось возвращаться из аптеки с неполным комплектом лекарств.