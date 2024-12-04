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Posted 4 декабря, 05:04

Published 4 декабря, 05:04

Modified 4 декабря, 05:07

Updated 4 декабря, 05:07

Максим Иванов: Помогая даже одному человеку, мы можем проявить свои лучшие качества

Максим Иванов: Помогая даже одному человеку, мы можем проявить свои лучшие качества

4 декабря 2024, 05:04
Фото: Телеграм-канал «ТутНуженИванов».
Хабаровское региональное отделение партии «Единая Россия» обратится в краевое министерство образования, чтобы помочь инвалиду 1 группы Николаю Гуреневу получить дополнительное образование, рассказал лидер хабаровских единороссов, депутат Госдумы Максим Иванов.

В Хабаровском региональном отделении «Единой России» проходит неделя приёмов, посвящённая 23-летию со дня образования партии. На один из таких приёмов к секретарю реготделения Максиму Иванову пришёл житель Хабаровска Николай Гуренев.

— Оптимизм и жизнелюбие, которым можно позавидовать! Всякий раз восхищаюсь, когда подобные качества проявляют люди с инвалидностью. История Николая яркое подтверждение тому, что «ограниченные возможности» — всего лишь канцелярская фраза, не имеющая отношения к реальности. Николай практически полностью незрячий. Его жена умерла от онкологического заболевания. Переехал из Новосибирска в Хабаровск — незнакомый город, где самым близким ему существом была его верная собака-поводырь. Но и собака, с которой он прожил 8 лет, ослепла от старости. Казалось бы, все причины отчаяться. Но нет! Николай смог найти работу — активисты партийного проекта «Единая Страна Доступная Среда» в рамках программы «Доступный Труд» помогли устроиться разнорабочим. Николай также помогает плести маскировочные сети для нужд СВО, выучился на массажиста, пробует себя в литературе, планирует работать с подрастающим поколением — проводить в городских школах уроки Доброты, — рассказал Максим Иванов.

Политик сообщил, что вместе с коллегами по партии он готовит обращение в краевое Министерство образования, чтобы помочь Николаю получить дополнительное образование.

— Ещё одно обращение готовим к нашим друзьям из ДВГУПС, с которыми у нас давнее сотрудничество. Студенты-волонтёры помогут Николаю сделать небольшой ремонт в комнате, которую он снимает. Вот так, Друзья, помогая даже одному человеку, мы можем объединяться, развивать свои лучшие качества. А главное — брать с таких людей пример, как жить полноценной жизнью, реализовывать свой потенциал, делая мир вокруг себя лучше! — прокомментировал глава Хабаровского реготделения партии.
#Хабаровский край
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