Максим Иванов: Помогая даже одному человеку, мы можем проявить свои лучшие качества

Posted 4 декабря, 05:04
Published 4 декабря, 05:04
Modified 4 декабря, 05:07
Updated 4 декабря, 05:07
В Хабаровском региональном отделении «Единой России» проходит неделя приёмов, посвящённая 23-летию со дня образования партии. На один из таких приёмов к секретарю реготделения Максиму Иванову пришёл житель Хабаровска Николай Гуренев.
— Оптимизм и жизнелюбие, которым можно позавидовать! Всякий раз восхищаюсь, когда подобные качества проявляют люди с инвалидностью. История Николая яркое подтверждение тому, что «ограниченные возможности» — всего лишь канцелярская фраза, не имеющая отношения к реальности. Николай практически полностью незрячий. Его жена умерла от онкологического заболевания. Переехал из Новосибирска в Хабаровск — незнакомый город, где самым близким ему существом была его верная собака-поводырь. Но и собака, с которой он прожил 8 лет, ослепла от старости. Казалось бы, все причины отчаяться. Но нет! Николай смог найти работу — активисты партийного проекта «Единая Страна Доступная Среда» в рамках программы «Доступный Труд» помогли устроиться разнорабочим. Николай также помогает плести маскировочные сети для нужд СВО, выучился на массажиста, пробует себя в литературе, планирует работать с подрастающим поколением — проводить в городских школах уроки Доброты, — рассказал Максим Иванов.
Политик сообщил, что вместе с коллегами по партии он готовит обращение в краевое Министерство образования, чтобы помочь Николаю получить дополнительное образование.
— Ещё одно обращение готовим к нашим друзьям из ДВГУПС, с которыми у нас давнее сотрудничество. Студенты-волонтёры помогут Николаю сделать небольшой ремонт в комнате, которую он снимает. Вот так, Друзья, помогая даже одному человеку, мы можем объединяться, развивать свои лучшие качества. А главное — брать с таких людей пример, как жить полноценной жизнью, реализовывать свой потенциал, делая мир вокруг себя лучше! — прокомментировал глава Хабаровского реготделения партии.