Местных брендов здесь нет: рынок обуви в Приморье представлен привозной продукцией

Торгово-промышленная палата и отраслевой Союз предложили Министерству финансов снизить страховые взносы для всех предприятий легкой промышленности. В числе других идей, как помочь обувщикам — субсидировать кредиты. И поддержать кожевенные заводы, чтобы обеспечить рынок доступным и качественным сырьем. Если эти и другие меры будут приняты, себестоимость производства снизится. Обувщики рассчитывают, что смогут не только привлечь кадры на высвобожденные средства, но и снизить отпускные цены на свои изделия. Тогда российский товар будет превосходить Азию не только в качестве, но и сможет конкурировать в цене. А вслед за спросом, как ожидают игроки рынка, вырастет и производство. И тогда российская обувь найдет своего покупателя во всех сегментах — от эконома до премиума.