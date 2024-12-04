Местных брендов здесь нет: рынок обуви в Приморье представлен привозной продукцией

Posted 4 декабря, 04:23
Published 4 декабря, 04:23
Modified 4 декабря, 04:25
Updated 4 декабря, 04:25
Вся обувь, продаваемая в магазинах Приморского края, исключительно привозная, своё производство в регионе не налажено. Чаще всего на прилавках можно встретить китайскую, белорусскую, европейскую обувь. Есть и российские бренды, но производятся они, как правило, тоже в Китае. Ближайший отечественный производитель обуви — это фабрика «Росток» в Биробиджане Еврейской автономной области, в дальневосточной столице открыты торговые представительства этой компании.
При этом правительство Приморского края предпринимает колоссальные меры по развитию местных производств, созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе. Приморские производители могут получить губернаторские гранты по программам «Приморский старт» и «Приморский старт 2.0» в сумме три и десять миллионов рублей соответственно на развитие своего бренда.
Как отмечают в правительстве Приморского края, производители могут получить займы по ставкам 3 процента и 5 процентов годовых до семи лет в объеме от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей.
«У нас достаточно много российских брендов, и их возникает больше и больше. Но задача то наша, чтобы эти бренды исполнялись здесь, а не в Китае, Турции, где-то ещё», — отметил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Российский союз кожевников и обувщиков оценил рынок обуви в стране в 950 миллиардов рублей, это 600 миллионов пар. Однако официальные данные — Росстата и оператора маркировки отличаются на десятки миллионов пар. Эксперты считают, что это явно показывает проблему контрафакта.
Согласно государственной статистике, в прошлом году в стране изготовили 128 миллионов пар обуви. Ещё 360, как сообщает таможня, завезли. Россия занимает лишь пятую часть собственного рынка. Львиная доля, 70 процентов приходится на Китай, три процента — на Турцию. Также есть белорусская и индийская обувь. Менее процента — европейская.
Проблема дефицита кадров в обувной отрасти, как, в общем-то, и в других, стоит остро. Причина — низкая заработная плата, сегодня в среднем по стране оплата труда занятых в сфере производства обуви составляет 52 тысячи рублей. Поднять ее, по словам работодателей, пока не удается из-за высокой стоимости производства, в частности налогов.
«Наши коллеги работают в менее благоприятных условиях, чем те, кто нас своим импортом одаривает. Ну, во-первых, процентная ставка банковская, которая у нас на сегодняшний день существует. Второе — у нас нет никаких льготных программ для обувщиков, которые бы поощряли развитие этой отрасли. По совокупности получается, что у нас где-то себестоимость, особенно если сравнивать с незаконным импортом и контрафактом, она в полтора два раза выше», — подчеркнул Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Российская обувь эконом и среднего класса не выдерживает конкуренции с импортом и натиска контрафакта. Нелегальная продукция буквально обрушивает цены и лишает честного производителя возможности побороться за клиента. Чтобы российские игроки могли вернуть себе лидерство на собственном рынке во всех сегментах, им необходимы комплексные меры поддержки, считают в Торгово-промышленной палате.
«Мы в своё время вносили предложения по запрету экспорта кожи из России ряд других нормативных актов, предложения по взносам социальным, по налогообложению. Естественно, что нужно создавать условия для инвесторов, тех, которые могли бы вкладываться в эту отрасль, могли бы её развивать, для этого должны быть соответствующие условия созданы в том числе при помощи РегИнвестСтандарта, над которым мы сейчас вместе с Минэкономразвития и регионами работаем», — сообщил Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты России.
Торгово-промышленная палата и отраслевой Союз предложили Министерству финансов снизить страховые взносы для всех предприятий легкой промышленности. В числе других идей, как помочь обувщикам — субсидировать кредиты. И поддержать кожевенные заводы, чтобы обеспечить рынок доступным и качественным сырьем. Если эти и другие меры будут приняты, себестоимость производства снизится. Обувщики рассчитывают, что смогут не только привлечь кадры на высвобожденные средства, но и снизить отпускные цены на свои изделия. Тогда российский товар будет превосходить Азию не только в качестве, но и сможет конкурировать в цене. А вслед за спросом, как ожидают игроки рынка, вырастет и производство. И тогда российская обувь найдет своего покупателя во всех сегментах — от эконома до премиума.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что Приморский край запустил программу поддержки семейного бизнеса, продвигая местных производителей. Благодаря господдержке предприниматели получают возможность продвигать свое дело, внося значительный вклад в развитие экономики региона.