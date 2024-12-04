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Posted 4 декабря, 01:31

Published 4 декабря, 01:31

Modified 4 декабря, 01:35

Updated 4 декабря, 01:35

Новый туристический маршрут доступен путешественникам из Приморского края

Нихао, друзья: открыты новые прямые рейсы из Приморья в Азию

4 декабря 2024, 01:31
Фото: Изображение Midjourney.

Новый туристический маршрут доступен путешественникам из Приморского края

Сюжет
Туризм
Жители Приморского края с особым обожанием путешествуют по Китаю. Теперь открыт прямой путь по небу в историческую столицу Поднебесной.

В аэропорту Владивосток произошло радостное событие — открытие прямых беспосадочных рейсов из Приморья в Сиань. Торжественное мероприятие началось с символического перерезания красной ленточки представителями аэропорта и авиакомпании Hainan Airlines, лайнеры которой будут осуществлять полеты по данному маршруту.

Теперь приморцы могут летать в историческую столицу Поднебесной четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

«Вылет из Владивостока в 14:35, время в пути составит 4 часа 25 минут. На маршруте будет задействовано комфортабельное воздушное судно Boeing 737. Стоимость билетов туда и обратно от 11 000 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Также в организации подчеркнули, что жители региона с особым интересом знакомятся с Китаем. За 11 месяцев текущего года 223 000 приморцев посетили КНР. К слову, показатели за аналогичный период в прошлом году были в шесть раз меньше.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Аэрофлот открыл продажи билетов на дополнительные рейсы с Дальнего Востока в Москву.

Дождались: «Аэрофлот» открыл продажи билетов на рейсы по новому маршруту из Приморья
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