Нихао, друзья: открыты новые прямые рейсы из Приморья в Азию

Posted 4 декабря, 01:31
Published 4 декабря, 01:31
Modified 4 декабря, 01:35
Updated 4 декабря, 01:35
В аэропорту Владивосток произошло радостное событие — открытие прямых беспосадочных рейсов из Приморья в Сиань. Торжественное мероприятие началось с символического перерезания красной ленточки представителями аэропорта и авиакомпании Hainan Airlines, лайнеры которой будут осуществлять полеты по данному маршруту.
Теперь приморцы могут летать в историческую столицу Поднебесной четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.
«Вылет из Владивостока в 14:35, время в пути составит 4 часа 25 минут. На маршруте будет задействовано комфортабельное воздушное судно Boeing 737. Стоимость билетов туда и обратно от 11 000 тысяч рублей», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Также в организации подчеркнули, что жители региона с особым интересом знакомятся с Китаем. За 11 месяцев текущего года 223 000 приморцев посетили КНР. К слову, показатели за аналогичный период в прошлом году были в шесть раз меньше.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что Аэрофлот открыл продажи билетов на дополнительные рейсы с Дальнего Востока в Москву.